La trama della nuova puntata di Tradimento in programma venerdì 5 settembre su Canale 5 raccontano che Tolga verrà ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da diversi colpi di pistola. Guzide (Vahide Percin), invece, porrà fine al matrimonio con Sezai in seguito a un confronto con Kadriye.

Tolga in gravi condizioni in ospedale

Oltan proibirà ai suoi dipendenti di rendere pubblica la sparatoria in cui è rimasto ferito Tolga. L'imprenditore chiederà poi ad Hamza di portargli Serra, che fiutato il pericolo troverà rifugio a casa del suo amico Alper.

Selin, intanto, verrà arrestata per aver sparato a Tolga. La ragazza si rifiuterà di fare la sua deposizione davanti al giudice. Nel frattempo, Tolga sarà in gravissime condizioni in ospedale, dove verrà raggiunto da Oylum (Feyza Sevil Güngör) e Oltan che appariranno molto preoccupati. In questa circostanza, l'imprenditore incontrerà una giovane la cui sorella è stata pestata dall'ex fidanzato. Oltan deciderà di farla pagare cara all'aggressore.

Guzide, invece, si recherà da Kakriye per sapere la verità sulla sua storia extraconiugale con Sezai.

Guzide mette fine alla storia con Tarik

Stando agli spoiler di Tradimento si apprende che Ozan vorrà approfondire la conoscenza di Dundar ma lui non sembrerà dello stesso avviso.

Una volta a casa, l'uomo sarà costretto a dormire in hotel poiché Guzide avrà intenzione di parlare da sola con Sezai e Kadriye. Sarà qui che la protagonista porrà fine alla storia d'amore con il marito.

Infine i dottori informeranno Oltan e Oylum che Tolga necessita di un trapianto di rene. La ballerina, risultata l'unica compatible, deciderà di donare il suo rene per salvare la vita al suo ex fidanzato.

Guzide non ha concesso il perdono a Tarik

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Tradimento andate in onda a fine agosto su Canale 5, Mualla ha raccontato a Cemal che Kahraman è il figlio del suo defunto marito e di una danzatrice del ventre.

Ipek, invece, ha scoperto che Guzide e Tarik sono diventati marito e moglie.

La donna si è scagliata contro il genitore, che l'ha disconosciuta.

Intanto Kahraman è uscito dal coma in seguito all'operazione chirurgica per la gioia di Oylum, che è corsa al capezzale per abbracciarlo.

Successivamente Ipek e Azra hanno unito le forze per vendicarsi di Yesim. Le due ragazze hanno messo le mani sul computer di Oltan, copiando il video in cui Yesim sembrava fare l'escort. Allo stesso tempo, la moglie di Tarik ha recuperato i soldi della cauzione sua e quella di Umit.

Infine Guzide non ha voluto perdonare Tarik nonostante le scuse in diretta mentre Selin ha perso il controllo alla scoperta che Serra aspetta un bambino da suo marito Tolga.