Le anticipazioni della puntata di Tradimento, in onda venerdì 26 settembre in prima serata, rivelano che Kadriye cercherà suo figlio Kahraman per parlargli, ma l’uomo, una volta di fronte alla madre biologica, la caccerà bruscamente.

Umit si ferisce per difendere Yesim

Oltan accuserà Ipek di aver causato la morte di Serra spingendola dalle scale. Ipek respingerà ogni tipo di accusa dicendosi innocente, ma, nel frattempo, Azra farà delle indagini e riuscirà a trovare un video che dimostra che ad aver ucciso Serra è stata effettivamente Ipek. La nipote di Tarik farà una copia del video che terrà per sé e distruggerà tutte le altre.

Yesim e Umit andranno a un appuntamento di lavoro per la loro ditta di catering, ma i due scopriranno che il potenziale cliente in realtà era interessato unicamente a Yesim. Umit, allora, cercherà di difendere la sua socia aggredendo il viscido uomo. Tuttavia, quest'ultimo, inaspettatamente, estrarrà una pistola che teneva nascosta e ferirà Umit a una mano.

Serra chiede scusa a suo padre Tolga

Kadriye deciderà di parlare con suo figlio Kahraman per chiarire il loro rapporto, ma quando l’uomo si ritroverà davanti alla madre biologica reagirà piuttosto male e la caccerà via in malo modo. Allora, Kadriye troverà conforto in Sezai, che la inviterà a pensare positivo, in quanto il rapporto con suo figlio potrà solo migliorare da quel punto in poi.

Infine, Tolga andrà da suo padre e si scuserà con lui per aver pensato che era stato lui l'artefice della morte di Serra. Tra padre e figlio si giungerà di nuovo alla pace.

Tradimento, verso il gran finale

Si avvia a grandi passi verso la conclusione della seconda e ultima stagione la soap dei record, Tradimento, che ha collezionato un successo dopo l’altro su Mediaset, dovrebbe concludersi entro il mese di novembre, almeno stando alle ultime indiscrezioni che circolano attualmente sul web. Inoltre, considerando che la serie, che racconta le vicende di Guzide e Oylum, va in onda solo il venerdì in prima serata e considerando il numero di puntate da visionare. I calcoli effettivamente corrispondono.

Il pubblico di Canale 5, però, non rimarrà orfano delle soap turche, che hanno conquistato il cuore degli italiani. Infatti, c'è da supporre che a sostituire Tradimento sarà un'altra serie, come ad esempio Io sono Farah, che già nei pomeriggi estivi aveva fatto registrare livelli di ascolto davvero molto alti.