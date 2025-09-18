Secondo le anticipazioni riguardanti le puntate finali di Tradimento, Oltan Kaşifoğlu sposerà Ipek Okuyan ma lo farà solo perché lei è incinta e Sezai lo ha costretto a prendersi le sue responsabilità. Oltan sarà chiaro sin da subito sulle proprie intenzioni, umiliando la neo sposa subito dopo aver pronunciato il sì, cacciandola via e ribadendo di non voler avere nulla a che fare con lei. Ovviamente Ipek andrà su tutte le furie e mediterà di vendicarsi del neo marito.

Oltan umilia Ipek subito dopo averla sposata: 'Vattene via'

Un matrimonio inaspettato andrà in scena nelle puntate conclusive della seconda stagione della dizi turca.

Protagonisti Oltan e Ipek, che diventeranno marito e moglie dopo che lei avrà scoperto di aspettare un bambino dall'imprenditore. Non sarà un matrimonio d'amore, visto che Oltan sarà stato costretto da Sezai a sposare Ipek. Quest'ultima userà la gravidanza per non finire in carcere per l'omicidio di Serra e per cercare di riprendere la relazione con Oltan. Lui però, non ne vorrà più sapere di lei nonostante abbia deciso di sposarla e glielo farà capire chiaro e tondo proprio il giorno delle nozze. Subito dopo aver firmato i documenti che ufficializzeranno il matrimonio, Oltan caccerà via Ipek dicendole che, da quel momento, lui non vorrà avere alcun rapporto con lei e che si sarebbe fatto carico solo delle spese del bambino.

L'uomo sarà molto duro con la neo sposa dicendole: "Vattene via, non voglio più vederti", aggiungendo che il loro non sarà mai un vero matrimonio ma solo due firme su un pezzo di carta.

Ipek va su tutte le furie dopo la cacciata di Oltan: anticipazioni Tradimento

Sarà un duro colpo per Ipek, che sperava che il matrimonio con Oltan le avesse consentito di cambiare vita. La figlia di Sezai andrà su tutte le furie, meditando di fargliela pagare all'uomo. Lei si era preparata al grande passo con entusiasmo, comprando persino un bell'abito da sposa. Le sue aspettative svaniranno nel momento in cui scoprirà che il suo matrimonio si sarebbe svolto in una camera d'albergo alla presenza solo dell'officiante e dei due testimoni.

Nessun invitato, nessun festeggiamento. Solo la presa di coscienza che Oltan, nonostante l'abbia sposata, non voglia avere nulla a che fare con lei. La collera di Ipek da, questo momento in poi, monterà sempre più e la donna sarà una vera e propria mina vagante sino all'ultima puntata di Tradimento.

Il finale di Tradimento andrà in onda su Canale 5 tra ottobre e novembre

Manca pochissimo al gran finale di Tradimento e, anche se non vi è ancora una data certa, è presumibile che la puntata conclusiva della seconda e ultima stagione, verrà trasmessa su Canale 5 tra ottobre e novembre. La serie con Vahide Percin giungerà quindi al termine dopo circa un anno di messa in onda, visto che la prima puntata ha debuttato in prima serata il 1° dicembre 2024.