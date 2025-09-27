La trama della nuova puntata di Tradimento, in onda venerdì 3 ottobre in prima serata su Canale 5, rivela che Umit rimarrà senza parole di fronte alla complicità nata tra Yesim e Dundar. Sezai, invece, ripudierà sua figlia Ipek dopo aver scoperto che ha posto fine alla vita di Serra.

Umit sconvolto dalla complicità nata tra Yesim e Dundar

Kadriye racconterà a Guzide la verità sulla sua storia d’amore con Tahir. Nel frattempo, Kahraman affronterà Mualla per parlare dei suoi genitori e confiderà di voler cambiare ufficialmente il cognome, adottando quello di Dicleli per diventare l’erede e il rappresentante della casata.

Umit, intanto, inviterà a cena Yesim, ma la donna non accetterà. Umit la seguirà e scoprirà che è uscita con Dundar. L’atmosfera romantica lascerà il chimico sconvolto di fronte alla complicità sorta tra i due, facendolo ingelosire.

Oylum, invece, si recherà a far visita alla tomba del suo vero padre. Andrà anche nella casa in cui viveva, dove troverà uno scenario inaspettato e tutt’altro che tranquillo: la matrigna di Dundar litigherà con il ragazzo e Guzide per una questione di eredità.

Sezai rinnega sua figlia Ipek per aver ucciso Serra

La matrigna di Dundar vorrà diseredare il figliastro e cacciarlo di casa, sostenendo che non sia il vero erede della famiglia Terzioglu.

Azra si mostrerà stanca di essere al servizio di Yesim e deciderà di trovare una nuova occupazione che le garantisca maggiore indipendenza.

La ragazza approfitterà di un video compromettente per ricattare Ipek, che però si rifiuterà di darle denaro. A quel punto, Azra consegnerà il filmato allo zio Tarik, chiedendo in cambio la sua casa a Sisli. L’avvocato accetterà l’accordo e sfrutterà il video per convincere Sezai a divorziare. Sezai vedrà il video in cui Ipek uccide Serra e la rinnegherà.

Oltan e Tolga hanno fatto pace

Nell’ultima puntata di Tradimento andata in onda il 26 settembre su Canale 5, Guzide ha rivelato a Sezai di aver scoperto che Kadriye è la madre di Kahraman. Selin, sconvolta dopo aver saputo della morte della sorella Serra, ha distrutto la cella in cui si trovava ed è stata rinchiusa in una clinica psichiatrica.

Nel frattempo, Tolga ha compreso che suo padre Oltan non è coinvolto nella fine di Serra e i due hanno fatto pace.

Yesim, invece, ha incontrato un cliente per discutere di un possibile lavoro, ma l’uomo si è mostrato interessato soltanto a corteggiarla. Il suo atteggiamento ha fatto infuriare Umit, che ha aggredito l’uomo. Quest’ultimo ha estratto un’arma da fuoco e ha ferito il chimico a una mano.