Le anticipazioni della puntata di Tradimento, in onda in prima serata venerdì 19 settembre, rivelano che Kahraman sarà deciso a divorziare da Oylum e le chiederà di lasciare la casa. Di fronte al rifiuto della donna, Kahraman andrà via, abbandonando il tetto coniugale.

Oylum scopre che Serra aspetta un figlio da Tolga

Le anticipazioni di Tradimento prendono il via dalla decisione di Dundar di riappacificarsi con Guzide e Tarik. Tutta la famiglia deciderà di organizzare una cena per festeggiare. Anche Oylum preparerà dei piatti e Mualla si renderà conto che si tratta dei cibi preferiti di Kahraman.

Nonostante questo, al suo rientro, Kahraman chiederà a Oylum di lasciare la sua casa. Quando la ragazza si opporrà, sarà proprio Kahraman ad andarsene via.

Tolga verrà dimesso e a casa sarà Oltan a rivelargli che è salvo grazie a Oylum, che gli ha donato un rene. Successivamente, il giovane andrà in carcere da Selin per capire perché gli abbia sparato e lei rivelerà di aver agito dopo aver scoperto della relazione che lui ha avuto con Serra. Tolga andrà da Oylum per ringraziarla e lì troverà Mualla, che finirà per rivelare che Serra aspetta un figlio da Tolga. Oylum, in preda allo shock, andrà via di casa.

Frustrata per il modo in cui Serra tratta Neva, Ipek la caccerà di casa e, in questo contesto, Serra scivolerà dalle scale.

I vicini assisteranno alla scena e la porteranno di corsa all'ospedale. Nel frattempo, Nazan riuscirà a sottrarre Can a Mualla e riportarlo così a sua madre. Oylum si troverà a casa di Guzide, dove incontrerà per la prima volta Dundar, il bambino con cui era stata scambiata alla nascita.

Serra muore in ospedale

A casa di Kadriye, Nazan vedrà una sua foto insieme a Kahraman e le rivelerà che è suo figlio. Mualla, messa alle strette, dovrà dire a Nazan tutta la verità sul nipote: si tratta del figlio del defunto marito e di Kadriye. Intanto, Kahraman sarà tormentato per la sua scelta di divorziare, nonostante l'amore che prova per Oylum.

In ospedale, Serra non sopravviverà. La notizia della morte si diffonderà velocemente e Tolga accuserà il padre dell'avvenimento.

Oltan si recherà da Ipek e la accuserà di essere responsabile della caduta di Serra, ma lei negherà. Azra così deciderà di indagare e visionando le telecamere di sicurezza vedrà che a spingere Serra è stata effettivamente Ipek. Tenendo solo una copia della registrazione, Azra cancellerà tutte le prove.

I risultati d'ascolto del 5 settembre

Nonostante il traino ottimale de La ruota della fortuna, che nella giornata di venerdì 5 settembre ha ottenuto uno share pari al 22,8% con media di 4.024.000 spettatori, Tradimento ha ottenuto una media di 1.983.000 spettatori, con il 14,63% di share. Numeri non allarmanti, vista la serata evento in onda su Rai 1, con la partita per le qualificazioni ai Mondiali 2026, Italia-Estonia, che ha interessato 5.843.000 spettatori pari al 33.9%