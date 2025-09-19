Nella puntata di Tradimento, in onda venerdì 26 settembre 2025 in prima serata, Selin perderà il controllo dopo aver appreso della morte di Serra e distruggerà gli arredi della sua cella. Per questo motivo sarà trasferita in una clinica psichiatrica. Kahraman invece, dopo aver scoperto che Kadriye è sua madre, la accuserà di avergli sempre nascosto la verità e rifiuterà ogni contatto con lei. Oylum minaccerà Mualla di rivelare a tutti che il piccolo Can non è figlio di Behram.

Selin distrugge la cella e viene trasferita in una clinica psichiatrica

Serra ha perso la vita cadendo dalle scale. La notizia della sua morte sconvolgerà Selin, la quale perderà il controllo e distruggerà la sua cella in carcere. A questo punto, verrà trasferita in una clinica psichiatrica. Kahraman scoprirà che Kadriye è la sua vera madre, ma non prenderà affatto bene la notizia. Non vorrà sapere nulla di lei, nonostante Kadriye cerchi di spiegargli i motivi del suo silenzio. Guzide parlerà con Sezai e lo esorterà a parlare con la sua ex amante per scoprire se lui possa essere il padre di Kahraman.

Kahraman confida a Oylum che Kadriye è sua madre

Umit verrà ferito a una mano nel tentativo di difendere Yesim da un cliente particolarmente ambiguo e sgradevole.

Tolga, invece, si riappacificherà con Oltan e si scuserà con lui per averlo ingiustamente accusato della morte di Serra. Tarik si autoinviterà a cena a casa di Guzide, dove arriverà anche Sezai, e tra i due uomini scoppierà un forte litigio. Oylum dirà a Mualla che non riporterà a casa sua il piccolo Can e che se continuerà a insistere, lei farà sapere a tutti che il bambino è figlio di Tolga e non di Behram. Kahraman si riconcilierà con Oylum, alla quale confesserà che Kadriye è sua madre. I due cominceranno a parlare del passato e verrà fuori che la donna, anni indietro, aveva avuto una relazione con Sezai.

Cosa è successo a Selin nelle puntate precedenti di Tradimento

Selin, interpretata da Burcu Söyler, era parsa come una ragazza dolce e a tratti ingenua nelle puntate iniziali di Tradimento.

Con il passare del tempo si è trasformata e, nel tentativo di coronare il suo sogno d'amore e di maternità, ha commesso una follia dietro l'altra. Le cose sono precipitate quando ha perso la figlia e successivamente quando è morta la bambina che lei e Tolga avevano preso in affido. Da qui il primo ricovero in una clinica psichiatrica. Quando ha fatto ritorno a casa, ha scoperto che il marito l'ha tradita con la sorella Serra e non ha esitato a sparare a Tolga.