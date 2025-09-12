Serra precipiterà dalle scale di Ipek dopo una spinta nella puntata di Tradimento in onda venerdì 19 settembre: le due amiche litigheranno furiosamente e finirà in tragedia.

Le anticipazioni rivelano che oltre ai vicini, arriverà anche Azra che noterà la presenza di una videocamera che ha ripreso tutto. Nel frattempo, Mualla rivelerà a Oylum che Tolga ha messo incinta Serra e questa sarà una grande delusione per la ragazza che ha appena rinunciato al suo rene per lui.

La gratitudine di Tolga nei confronti di Oylum

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che per Tolga arriverà il momento della verità.

Dopo il suo ritorno a casa, il ragazzo avrà bisogno di fare chiarezza su quello che gli è accaduto. Innanzitutto, Tolga andrà in carcere a trovare Selin per capire il motivo che l'ha spinta a sparare contro di lui. La ragazza sarà ancora furiosa con suo marito: "Hai messo incinta Serra", urlerà in lacrime Selin a Tolga che non ricorderà nulla di quella notte. Più tardi, Tolga sentirà il bisogno di ringraziare Oylum per avergli donato il rene e si recherà a villa Dicleli senza alcuna paura della pericolosa famiglia. Il ragazzo farà appena in tempo a dimostrare tutta la sua gratitudine a Oylum che l'arrivo di Mualla metterà tutto di nuovo in discussione. La donna, infatti, rivelerà a Oylum che Serra aspetta un bambino da Tolga e non perderà occasione per umiliarlo.

"Ti è andata male con Selin e ci hai provato con la sorella minore?" chiederà Mualla a Tolga che a testa bassa dirà a Oylum che non è vero. Olyum chiederà spiegazioni e la zia di Kahraman sarà pronta a raccontare tutto: "Mentre sua moglie era in ospedale lui si è divertito con Serra e ha fatto un figlio con lei". La delusione sarà tanta per Oylum che non avrà più intenzione di parlare con Tolga. Nel frattempo, Serra, in fuga da Oltan, busserà alla porta di Ipek e le chiederà ospitalità. La ex fidanzata di Kasifoglu accoglierà la sua amica e ascolterà il suo sfogo, ma presto tutto cambierà.

Serra sarà un'ospite davvero scomoda

Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 19 settembre, Serra apparirà disperata agli occhi di Ipek che non le negherà un posto in cui stare.

La ragazza ringrazierà la sua amica, ma presto il suo atteggiamento diventerà insopportabile. Serra non alzerà un dito in casa, ma passerà tutta la giornata sul divano a dare ordini a Neva. Quest'ultima, per amore di Ipek, asseconderà i desideri di Serra, ma quando inizierà la mancanza di rispetto non ne potrà più. La donna si lamenterà con Ipek e le chiederà di intervenire, perché Serra la tratta come se fosse la sua schiava. "Quando andrà via?" chiederà la donna sempre più impaziente. Nei giorni successivi, l'atteggiamento di Serra peggiorerà, tanto che Ipek sarà costretta a intervenire. "Prendi i soldi di Oltan e sbarazzati del bambino come vuole lui", consiglierà Ipek alla sua amica che andrà su tutte le furie.

Serra provocherà la sua amica accusandola di essere invidiosa, visto che lei non è riuscita a restare con Oltan. Questa affermazione farà perdere il controllo a Ipek che spingerà Serra fuori dalla porta. Durante lo scontro, però, la ragazza precipiterà dalle scale e batterà la testa. Ipek, in panico, chiamerà i soccorsi. Sul posto, arriveranno i vicini allarmati dalle urla e anche Azra che noterà subito la presenza di una telecamera di videosorveglianza.

L'annuncio di Serra e la fuga da Oltan

Nelle puntate precedenti, Serra ha annunciato in tv che aspetta un figlio da Tolga Kasifoglu. Oltan non ha potuto sopportare l'ennesimo affronto e ha ordinato ai suoi uomini di catturare la ragazza, deciso a fargliela pagare.

Serra è riuscita a scappare dalla sua casa prima che arrivasse il collaboratore di Oltan e ha trovato rifugio a casa di un amico. Presto, però, la ragazza ha dovuto spostarsi ancora e l'unica idea che ha avuto è stata quella di bussare alla porta di Ipek. Quest'ultima, infatti, tempo prima le aveva promesso che l'avrebbe ospitata se ne avesse avuto bisogno. Nel frattempo, Tolga è stato sottoposto al trapianto di rene e a donargli l'organo è stata Oylum, ignara di quello che è accaduto tra lui e Selin.