Nel corso delle puntate turche di Tradimento in programma a breve in prima serata su Canale 5, Kahraman raggiungerà Avanos per informare Sezai di essere suo figlio biologico. L'avvocato chiederà perdono al giovane per non essergli stato vicino nel corso degli anni, poi affronterà Kadriye, rinnegando l'ex amante e accusandola di avergli mentito solo per sposare Tahir.

Kahraman scopre che Sezai è suo padre

Sezai salderà il conto dell'albergo, essendo in procinto di partire per Avanos in seguito alla fine del matrimonio con Guzide. Kahraman chiederà una spiegazione all'uomo, stupito dalla sua improvvisa decisione.

In questa occasione, il giovane noterà che Sezai ha una voglia identica alla sua sulla spalla, capendo così di essere il suo figlio biologico di Sezai.

Kahraman a quel punto interromperà ogni rapporto con la madre Kadriye poiché gli aveva fatto credere che suo padre fosse Tahir. Inoltre Kahraman si preparerà quindi a raccontare tutta la verità a Sezai.

Kahraman chiude i rapporti con Kadriye

Ben presto Kahraman raggiungerà Avanos incontrerà Sezai insieme a Guzide. Il giovane mostrerà la foto della voglia che ha sulla spalla all'avvocato, svelandogli di essere suo figlio biologico.

Sezai crederà subito alle parole di Kahraman anche se non capirà come Kadriye possa avergli mentito per così tanto tempo.

L'avvocato chiederà perdono a suo figlio, spiegandogli che si sarebbe occupato di lui se lo avesse saputo. Sezai affronterà poi Kadriye, accusandola di avergli taciuto la verità solo per sposarsi Tahir. La donna informerà l'avvocato che non sapeva che potesse essere incinta di lui. Nonostante questo, Sezai non concederà il perdono all'ex amante, preferendo chiudere ogni rapporto con lei.

Nel frattempo, il test del Dna confermerà che Kahraman è effettivamente il figlio di Sezai. Il giovane parlerà della scomoda faccenda a Mualla, restituendole tutti i beni prima di lasciare la villa insieme ad Oylum e Can. In attesa di trovare una nuova abitazione, la famiglia alloggerà da Guzide, la quale sarà molto felice di averli sotto lo stesso tetto.

Intanto Mualla - ormai rimasta sola - coverà astio verso Kadriye per la grande bugia raccontata.

Tolga ha scoperto che Oylum gli ha salvato la vita

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Tradimento andati in onda a settembre su Canale 5, Dundar ha organizzato una cena dove ha avuto modo di fare pace con Guzide, Ozan, Zeynep e Umit.

Oylum, invece, ha provato a riconquistare Kahraman, cucinandogli alcune prelibatezze turche, ma ciononostante l'uomo ha chiesto alla moglie di andarsene.

Tolga, infine, ha scoperto che Oylum gli ha donato un rene, salvandogli quindi la vita.