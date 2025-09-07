Le trame delle puntate turche di Tradimento che saranno trasmesse a breve su Canale 5 raccontano che Sezai grazie a un filmato mostratogli da Tarik scoprirà che Serra ha ucciso Serra. L'avvocato chiederà a sua figlia di costituirsi in commissariato per quello che ha fatto, ma lei si rifiuterà: Serra, sperando di evitare l'arresto, confesserà, a suo padre di attendere un bambino da Oltan.

Sezai vuole che Ipek si costituisca per la morte di Serra

Tarik metterà le mani su un filmato in cui si vede Ipek gettare giù dalle scale Serra, provocando la morte sua e quella del bambino che aspettava.

L'avvocato mostrerà il video a Sezai, al quale dirà di essere pronto a denunciare Ipek alle forze dell'ordine se non firmerà le carte del divorzio da Guzise. L'uomo sembrerà sul punto di accettare la condizione di Tarik ma poi cambierà idea, dando un ultimatum a Ipek. Sezai darà alla primogenita tre giorni di tempo per recarsi in commissariato e confessare l'omicidio che ha commesso. Tale richiesta manderà su tutte le furie la giovane, la quale crederà che suo padre l'abbia messa nuovamente in secondo piano rispetto a Guzide.

Ipek confessa a Sezai di essere incinta di Oltan per non essere arrestata

Tre giorni dopo, Sezai si recherà a casa di Ipek, chiedendole se ha preparato la valigia per andare in commissariato a costituirsi.

Ma la ragazza si rifiuterà di eseguire l'ordine, mettendo in azione un nuovo piano per non essere arrestata: confesserà a suo padre di essere in attesa di un bambino. Sezai rimarrà scosso da tale informazione, soprattutto quando scoprirà che il padre di suo nipote è Oltan.

Immediatamente Sezai raggiungerà l'hotel di Oltan, dove lo accuserà di aver importunato sua figlia: il giovane apparirà pentito soprattutto scoprirà che Ipek è in attesa di un bebè da lui e comunicherà a Sezai di essere pronto ad assumersi le proprie responsabilità.

Serra ha trovato riparo da Alper dopo aver saputo della sparatoria ai danni di Tolga

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Tradimento andate in onda a inizio settembre su Canale 5, Selin è stata arrestata per aver sparato a Tolga, che è stato portato in ospedale dov'è stato operato.

Oylum e Oltan sono corsi in clinica per sincerarsi delle condizioni del giovane.

Serra, intanto, si è trasferita dall'amico Alper dopo aver saputo della sparatoria, mentre Ozan è apparso curioso di conoscere suo fratello Dundar. Il giovane si è recato a Esmel per avere un confronto con Dundar ma lui non è sembrato molto propenso.

Infine Guzide ha comunicato alla famiglia di voler chiedere il divorzio dopo aver scoperto che Sezai ha avuto una relazione con Kadriye.