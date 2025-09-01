I nuovi episodi di Tradimento si preannunciano particolarmente movimentati. Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) non sarà disposto a coprire l’omicidio commesso dalla figlia Ipek (Ilayda Cevik). Dopo essere stato ricattato da Tarik (Mustafa Uğurlu), l’avvocato obbligherà la giovane ad ammettere il proprio coinvolgimento nella morte di Serra Atamanoğlu (İrem Tuncer) alle forze dell'ordine.

Serra perde la vita, Tarik costringe Sezai a divorziare da Guzide

Serra perderà la vita insieme al bambino che aspettava da Tolga (Caner Sahin), dopo essere caduta dalle scale durante una lite con Ipek.

Dopo essersi impossessata del filmato dell’incidente registrato dalle telecamere del palazzo di Ipek, Azra lo consegnerà a suo zio Tarik. Quest’ultimo coglierà l’occasione per costringere Sezai a divorziare al più presto da Guzide (Vahide Perçin): se non lo farà, sua figlia Ipek finirà in carcere.

Dopo aver rinunciato a mettere fine alla sua unione con Guzide, Sezai darà un ultimatum alla figlia: le ordinerà di costituirsi per l’omicidio di Serra quanto prima, altrimenti la denuncerà alla polizia. A quel punto, Ipek si sfogherà con la sua tata Neva (Ayça Isildar) e le dirà di voler uccidere Azra per fargliela pagare. Nel contempo, Sezai si rifugerà da Guzide e le dirà di aver presentato i documenti del divorzio per impedire a Tarik di incastrare Ipek per la morte di Serra.

Oltan chiede a Tolga di allontanarsi da Oylum

Al centro della scena ci sarà anche Oylum (Feyza Sevil Güngör), la quale deciderà di donare il suo rene all’ex Tolga, ridotto in fin di vita dalla moglie Selin (İlayda Çevik), dopo averla tradita con sua sorella Serra. Anche se suo marito Kahraman (Berkay Ateş) si opporrà alla sua decisione, Oylum sarà irremovibile.

Dopo essere sopravvissuto grazie a Oylum, Tolga farà a Oylum una scenata in una biblioteca, che purtroppo verrà ripresa da alcuni passanti. Appena Oylum lo metterà al corrente dell’accaduto, Kahraman lancerà un avvertimento a Oltan, visto che gli chiederà di non far riavvicinare suo figlio Tolga a sua moglie. A quel punto, Oltan prometterà al figlio di far curare Selin, ma in cambio gli ordinerà di allontanarsi da Oylum.

Azra e Ipek sono state già ai ferri corti

Nelle puntate andate in onda nei mesi scorsi, Ipek si era presentata da Azra per reclamare l’automobile che le aveva dato in prestito. La figlia di Sezai è andata su tutte le furie, appena la sua amica le ha detto di aver venduto la sua vettura e di non poterla denunciare per avergliela intestata a suo nome.