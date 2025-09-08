Le trame delle puntate di Tradimento, in onda su Canale 5, rivelano che Umit informerà Tarik che Yesim si trova in una stanza d’hotel con Dundar. Tarik si recherà sul posto e documenterà l'infedeltà della moglie con il telefono, per poi cacciarla di casa e impedirle di vedere la figlia Oyku.

Dundar passa la notte con Yesim

Un'ostetrica dirà a Guzide che Dundar non è suo figlio: è stata lei ad assistere al suo parto e sa benissimo che la madre era un’altra donna. Yesim sentirà tutto e penserà di rivelare la notizia a Dundar, visto che hanno iniziato una conoscenza.

Dundar capirà così di non essere il figlio di Guzide e Tarik, e per questo si avvicinerà ancora di più a Yesim. Inizierà a corteggiarla, invitandola a cena e facendole alcune dichiarazioni romantiche. Al termine di una serata, Dundar e Yesim trascorreranno una notte d'amore in una stanza d'hotel.

Tarik caccia di casa Yesim per il suo tradimento

Umit pedinerà le mosse di Yesim, scoprendo che si trova insieme a Dundar. Telefonerà a Tarik, che, con il telefono in mano, correrà nella stanza dell'hotel per riprendere con il telefono il tradimento della moglie con Dundar. Umit si pentirà di quello che ha fatto, mentre Dundar proverà a prendere in mano la situazione, anche se per Yesim le conseguenze saranno tristi.

Tarik la manderà via di casa e le impedirà di vedere la figlia, alla quale farà credere di essere stata abbandonata nuovamente dalla madre. La donna troverà rifugio a casa di Dundar, dove ci sarà anche Ilknur, che verrà licenziata da Mualla. Allo stesso tempo, Guzide riceverà l'esito del test del Dna dove avrà la conferma che Dundar non è suo figlio.

Oltan ha proibito ai dipendenti di parlare della sparatoria che ha coinvolto suo figlio Tolga

Nell'ultima puntata di Tradimento andata in onda a inizio settembre su Canale 5, Selin è stata arrestata e davanti alla polizia ha deciso di non dare alcuna dichiarazione. Tolga, invece, è stato trasportato in ospedale dov'è stato operato per l'estrazione di tre proiettili.

Oltan ha proibito ai suoi dipendenti di raccontare della sparatoria che ha coinvolto il figlio e ha mandato uno scagnozzo a prendere Serra, che invece è scappata con un amico con i soldi della cassaforte.

Guzide, nel frattempo, si è recata a fare visita a Kadriye per scoprire tutta la verità sulla relazione con Sezai.

Oltan e Oylum, invece, hanno raggiunto l'ospedale, sconvolti dalle gravi condizioni in cui versa Tolga. I dottori hanno detto ai due che necessita di un trapianto di rene per sopravvivere.