Tolga andrà in carcere da Selin e la sorprenderà nelle prossime puntate di Tradimento. "Saremo di nuovo felici, ti prometto che ti farò uscire da qui", le dirà stringendola in un abbraccio.

Le anticipazioni rivelano che Tolga e Oltan si impegneranno ad aiutare Selin e nel giro di poche ore la ragazza uscirà dal carcere per essere trasferita in clinica. La ragazza ritroverà nuova speranza, perché suo marito le assicurerà che non la lascerà mai sola. Oltan e suo figlio ammetteranno le loro colpe, convinti di poter lasciarsi il passato alle spalle per ricominciare.

La visita inaspettata in carcere per Selin

Le anticipazioni di Tradimento rivelano che Selin sarà sempre più protagonista. Soffrirà molto in carcere e si pentirà amaramente di aver attentato alla vita di Tolga. Tuttavia, non sarà sola, perché suo marito si renderà conto dei motivi che l'hanno spinta a sparargli e proverà ad aiutarla. Tolga convincerà Oltan che Selin ha agito per disperazione, visto che Serra le aveva detto che aspettava un figlio da suo marito. Kasifoglu esiterà, ma poi appoggerà Tolga e con lui andrà a trovare Selin in carcere. La ragazza sarà sorpresa di vederli e chiederà subito scusa per ciò che ha fatto, giustificandosi con il fatto che aveva la mente annebbiata dalla delusione e dalla sofferenza.

"È finita Selin, ti porteremo fuori di qui", assicurerà Tolga. La ragazza non potrà credere a così tanta bontà, ma suo marito continuerà a rassicurarla, "Andrai in clinica, saremo di nuovo felici, ti prometto di farti uscire da qui". Selin si lascerà andare a un grande abbraccio con Tolga: "Ti amo tantissimo, non volevo farti del male", dirà ancora. Oltan assisterà a tutto senza dire nulla, ma sosterrà suo figlio in questa difficile scelta. Selin sarà fuori dal carcere in poche ore e, ad attenderla, ci saranno Tolga e Oltan sull'ambulanza per il trasferimento in clinica.

Tolga si sentirà colpevole per quello che è successo a Selin

Nelle prossime puntate di Tradimento, Selin inizierà un nuovo percorso in clinica psichiatrica e Tolga le prometterà che andrà a trovarla e non la lascerà sola.

Il ragazzo parlerà con suo padre e si colpevolizzerà per tutto quello che è successo. "Selin era una ragazza meravigliosa", dirà, "Ora si trova in una clinica perché si è innamorata di me, le ho rovinato la vita". Oltan riconoscerà di aver sbagliato a incoraggiare il matrimonio di suo figlio pur conoscendo i suoi sentimenti per Oylum. Entrambi si convinceranno che bisognerà lasciarsi alle spalle il passato per poter costruire un futuro appena Selin uscirà dalla clinica.

Perché Selin si trova in carcere?

Nelle puntate in onda in Italia, Selin si trova in carcere per aver fatto fuoco contro Tolga. La ragazza ha reagito in questo modo quando sua sorella Serra le ha confidato che aspettava un figlio da suo marito, che l'ha tradita mentre era in ospedale.

Selin non ha potuto sopportare l'ennesima delusione e per questo è andata in ufficio da Tolga e senza neanche spiegargli il motivo della sua rabbia ha sparato contro di lui per tre volte. La ragazza è stata arrestata e Tolga ha rischiato di morire perché i suoi reni sono stati gravemente compromessi. A salvare la vita a Tolga è stata Oylum che è andata contro la sua famiglia e gli ha donato un rene. Nel frattempo, Serra è scappata dopo aver annunciato in tv la sua gravidanza con Tolga. La ragazza si è rifugiata a casa di Ipek che in un primo momento l'ha accolta, ma poi ha dovuto cacciarla a causa del comportamento irrispettoso di Serra. Durante l'ultimo litigio, Ipek ha spinto Serra dalle scale e la ragazza ha perso la vita. Al momento c'è un video che prova l'omicidio commesso da Ipek e si trova nelle mani di Azra, pronta a usarlo al momento più opportuno.