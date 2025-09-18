"Forse è stata invidiosa della possibilità data a Rosario e non a lei?", con queste affermazioni rilasciate a Lorenzo Pugnaloni, Andrea (l'ex tentatore di Temptation Island) ha commentato la fine del trono di Rosario Guglielmi ancora prima di iniziare l'esperienza a Uomini e Donne: dopo aver saputo degli incontri tra il 29enne e la sua ex Lucia Ilardo, Maria De Filippi non ha ritenuto Rosario pronto a partecipare alla trasmissione.

A Temptation, dopo il falò di confronto, Rosario aveva deciso di lasciare il programma con Lucia. Una volta uscito, però, il 29enne aveva scoperto alcuni incontri tra la fidanzata e il tentatore Andrea.

Motivo per cui nella puntata "Un mese dopo" aveva comunicato la fine della loro relazione.

Che cos'è successo tra Lucia e Rosario

Dopo lo speciale di Temptation Island, Rosario Gugliemi aveva ricevuto una proposta per diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne. Tuttavia il suo percorso è stato interrotto ancora prima di iniziare, a causa delle dichiarazioni della sua ex Lucia Ilardo. Quest'ultima ha infatti raccontato di aver avuto rapporti intimi in queste settimane con il 29enne. Ovviamente le dichiarazioni della ragazza hanno avuto delle conseguenze per Guglielmi, poiché Maria De Filippi ha ritenuto che Rosario sia ancora confuso sentimentalmente e quindi non pronto per intraprendere nuove conoscenze all'interno del programma.

Le parole dell'ex tentatore Andrea

Contattato dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, l'ex tentatore Andrea ha espresso un commento pungente sull'atteggiamento di Lucia: "Mi ha fatto ridere. Forse è stata invidiosa della possibilità data a Rosario e non a lei? Forse voleva far vedere che la ‘cattiva’ non era solo lei? Sicuramente avrà avuto le sue motivazioni, ma Rosario che si lascia rovinare ancora una volta da lei, questo sì che mi fa ridere".

In merito al flirt avuto con l'ex protagonista di Temptation Island, Andrea ha spiegato che fra i due c'è stata solo una forte attrazione fisica, poi detto dispiaciuto se per colpa sua Rosario ha sofferto: "È un ragazzo di sani principi".

La versione della ragazza

Intanto anche Lucia Ilardo ha fornito la sua versione dei fatti in merito alla "cacciata" di Rosario Guglielmi da U&D.

Pugnaloni aveva spiegato che Lucia si era "vendicata" del suo ex perché non l'aveva voluta in studio come corteggiatrice. A tal proposito la diretta interessata ha spiegato di non essere mai stata contattata dalla redazione, anche perché non sapeva che Rosario avesse ricevuto una proposta per salire sul trono: "L'ho scoperto durante lo speciale di Temptation Island". Insomma, la giovane Ilardo ha smentito categoricamente la "vendetta" nei confronti del suo ex.