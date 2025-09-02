Le anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne, in onda dal 22 settembre alle 14:45 su Canale 5, rivelano un retroscena legato a una nuova frequentazione di Gemma. In seguito alle riprese effettuate negli studi di Roma martedì 2 settembre, è trapelato un dettaglio grazie a un’indiscrezione di Lorenzo Pugnaloni. Il blogger ha rivelato che Gemma Galgani ha iniziato a frequentare il cavaliere Mario, padre di Claudia Lenti, ex dama del parterre over. Nel frattempo, durante le ultime registrazioni, sono proseguiti anche i percorsi dei due tronisti, Flavio e Cristiana.

Non sono mancati aggiornamenti sugli altri protagonisti della trasmissione, impegnati in nuove frequentazioni.

Gemma Galgani entusiasta della conoscenza con il padre di Claudia Lenti

La stagione 2025/26 di Uomini e Donne inizierà positivamente per Gemma Galgani, che esprimerà parole di apprezzamento nei confronti di un nuovo cavaliere del parterre, Mario. La dama torinese si concentrerà su di lui ed emergerà la sua identità: si tratta del padre di Claudia Lenti, ex protagonista del dating show ed ex fidanzata di Alessio Pili Stella. Tuttavia, il percorso di Gemma con Mario non sarà semplice: il cavaliere sarà impegnato anche in una conoscenza con Magda. Tra le due dame scoppierà un litigio in studio, al termine del quale Mario prenderà una decisione: ballerà con Magda.

Flavio e Cristiana alle prese con le prime esterne

Ci sarà spazio per i due tronisti, Flavio e Cristiana, che usciranno in esterna con i rispettivi corteggiatori. Non mancheranno le vicende sentimentali dei volti noti delle precedenti edizioni del programma di Maria De Filippi: Arcangelo inizierà a conoscere Tatiana, Agnese uscirà con Roberto, mentre Gloria si concentrerà su Francesco. Parallelamente, Tiziana avvierà una frequentazione con Rocco, suscitando le critiche di Antonio e Sebastiano.

Cosa è accaduto nell'estate 2025 alle coppie nate a Uomini e Donne: Asmaa e Cristiano sono diventati genitori

L’estate 2025 ha rappresentato un momento importante per Asmaa e Cristiano, diventati genitori del loro primo figlio.

Nell’estate si è celebrato anche il matrimonio di Paolo Crivellin e Angela Caloisi, che dopo anni di fidanzamento sono diventati marito e moglie. Alle nozze dell’ex tronista e dell’ex corteggiatrice del dating show hanno partecipato diversi volti noti della trasmissione di Maria De Filippi, tra cui Martina e Giacomo, e Andrea con Arianna. Sono proseguite inoltre le storie d’amore tra Morena e Francesco, e tra Emanuele e Valentina. Per Gloria e Guido, invece, non c’è stato il lieto fine: la coppia si è separata pochi giorni dopo l’uscita dal programma.