Giovedì 11 settembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda da lunedì 22 settembre alle 14:45 su Canale 5. Secondo le indiscrezioni riportate da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito, Gemma Galgani continuerà la frequentazione con Mario, padre di Claudia Lenti, che però sarà coinvolto anche con Magda. Rosanna uscirà con Federico, il quale rivolgerà le sue attenzioni anche ad Agnese e Veronica. Spazio infine alle vicende del trono classico, con le nuove esterne dei tronisti.

Mario frequenta Gemma e Magda

Gemma Galgani sarà al centro dello studio per raccontare come sta procedendo la sua frequentazione con Mario Lenti..

Mentre la dama torinese sembrerà ormai aver perso la testa per lui, Mario non si concentrerà esclusivamente su Gemma, ma continuerà a conoscere anche Magda, dividendosi tra un pranzo con una e una cena con l’altra. Il cavaliere deciderà di proseguire la frequentazione con entrambe. Non mancherà il commento pungente di Tina Cipollari, che ironizzerà sulla situazione di Gemma, coinvolta in un vero e proprio triangolo.

Rosanna esce con Federico Mastrostefano

Rosanna uscirà con Federico Mastrostefano, ma per la dama siciliana non ci sarà alcuna esclusiva: il cavaliere continuerà infatti a conoscere anche Agnese e Veronica. Proseguiranno le vicende del trono classico, con Flavio e Cristiana protagonisti delle nuove esterne.

L’ex tentatore di Temptation Island incontrerà Sara e Michela, ma entrambe le corteggiatrici non saranno soddisfatte. Sara aveva già espresso dubbi sul carattere troppo tranquillo di Flavio, mentre Michela dichiarerà di non vedere in lui una personalità forte, affermando di cercare qualcosa di più oltre all’aspetto fisico. Cristiana, invece, porterà in esterna Jakub.

Come hanno trascorso l'estate le coppie nate a Uomini e Donne: Martina e Ciro affiatati in vacanza

Nell’estate 2025 alcune delle coppie nate nell’edizione 2024/25 hanno aggiornato i follower su Instagram riguardo ai loro spostamenti. Ciro e Martina hanno condiviso filmati insieme, sia in Italia che all’estero, dimostrandosi una coppia affiatata.

Cristina e Gianmarco, invece, hanno alternato momenti di felicità sui social a periodi di silenzio. Proprio alcune assenze prolungate hanno fatto sospettare ai fan che l’ex tronista e la fidanzata si fossero lasciati, anche se nessuno dei due ha annunciato la rottura. Diversa è stata la situazione di Morena e Francesco del trono over, che hanno chiuso la loro storia d’amore all’improvviso. È stato Francesco, ex cavaliere del dating show, ad annunciare la fine della relazione e ad assumersi la responsabilità della scelta. Marcello e Giada, invece, hanno rilasciato un’intervista al magazine della trasmissione, rivelando di avere qualche problema, ma senza parlare di rottura. Anzi, dopo la dichiarazione, la coppia ha condiviso sui social uno scatto in Puglia insieme ad Alessio Pili Stella.