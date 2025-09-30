Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano sviluppi significativi in alcune relazioni e la conclusione di alcune frequentazioni. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito, Magda confesserà di aver vissuto un momento di intimità con Sebastiano, mentre Sabrina deciderà di interrompere la conoscenza con Enrico. Verrà inoltre raccontato il mancato incontro tra Agnese e Federico, che si è presentato visibilmente alterato dall'alcol, spingendo la dama a mandarlo via.

Magda e Sebastiano in intimità, Sabrina chiude con Enrico

Magda, che nelle puntate già trasmesse di Uomini e Donne ha iniziato una conoscenza con Mario, nelle prossime uscirà anche con Sebastiano Mignosa. Con quest’ultimo vivrà un momento di intimità, che verrà rivelato pubblicamente in studio. Mario reagirà negativamente alla scoperta: anche Sebastiano non gradirà affatto il trovarsi coinvolto in un triangolo sentimentale. Nonostante ciò, Magda deciderà di non concedere ancora l’esclusiva a nessuno dei due. Nel frattempo, Sabrina dovrà affrontare l’interesse che Enrico dimostrerà per Cinzia, e questo la spingerà a chiudere definitivamente la frequentazione con lui.

Agnese manda via Federico, Alessandro e Maria Teresa ospiti

Nel frattempo, Federico Mastrostefano uscirà con una nuova dama di nome Francesca. Inizialmente avrebbe dovuto incontrarla per un aperitivo, ma sceglierà di prolungare l’appuntamento con una cena, annullando così quello previsto con Agnese. Al termine della serata con Francesca, Federico si presenterà comunque da Agnese, ma la dama noterà che il cavaliere non sarà in buone condizioni a causa dell’alcol consumato durante l’incontro precedente, decidendo quindi di rimandarlo a casa. Ci sarà inoltre spazio per un ritorno gradito nello studio di Uomini e Donne: Alessandro Rausa tornerà in trasmissione per festeggiare il suo compleanno insieme alla compagna Maria Teresa.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Gloria e Rosanna sono tornate nel parterre

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne trasmesse su Canale 5, Gloria e Guido hanno spiegato le ragioni che li hanno portati a chiudere la loro relazione durante l’estate. Entrambi hanno poi scelto di rimettersi in gioco per cercare nuovamente l’amore all’interno del parterre. Anche Rosanna e Giuseppe hanno avuto un confronto in studio per chiarire la fine della loro storia. A sorpresa, Giuseppe ha rivelato di avere una compagna al di fuori del programma, ponendo così termine alla sua partecipazione al dating show. Rosanna, invece, ha deciso di restare, pronta a voltare pagina.