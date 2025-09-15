Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda nel corso del mese di ottobre su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in scena di Barbara De Santi.

La dama del parterre over sarà nuovamente al centro delle dinamiche e fin dal primo momento si ritroverà a litigare con il cavaliere Ruggiero.

Gemma, invece, ha scelto già di chiudere la sua frequentazione con il cavaliere Mario, dopo che sembrava aver perso la testa per lui.

Gemma chiude la sua nuova frequentazione, torna Barbara: anticipazioni U&D ottobre 2025

Le nuove puntate del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi vedranno Gemma al centro dell'attenzione dato che per lei arriverà già il momento di chiudere la sua prima nuova frequentazione di questa stagione.

La dama torinese deciderà di troncare con Mario, il nuovo cavaliere che nelle registrazioni precedenti sembrava aver fatto breccia nel suo cuore, conquistandola.

Gemma, quindi, si ritroverà single e sarà pronta ancora una volta a mettersi alla ricerca del suo principe azzurro, senza perdere la speranza di riuscire a trovare la persona giusta.

Spazio poi al ritorno di Barbara De Santi, considerata uno dei volti storici e iconici della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

Flavio e Martina sempre più vicini nelle nuove puntate di U&D di ottobre

Le anticipazioni delle puntate di U&D registrate oggi 15 settembre e previste nel corso del mese di ottobre su Canale 5 rivelano che Barbara si ritroverà subito al centro della scena per una discussione in studio con il cavaliere Ruggiero.

Il tronista Flavio, invece, porterà avanti la sua conoscenza con Martina: i due si ritroveranno particolarmente vicini al punto da arrivare a sfiorare il primo bacio.

Sarà proprio Flavio, però, a fare un passo indietro precisando quanto per lui sia importante il primo bacio con un discorso sul valore che dà a questo gesto soprattutto nelle fasi iniziali di una frequentazione.

Il ritorno di Uomini e donne comporta la riduzione di Forbidden Fruit in daytime

In attesa di queste puntate, l'appuntamento televisivo con U&D tornerà in onda a partire da lunedì 22 settembre nella fascia pomeridiana di Canale 5.

Il talk show dei sentimenti tornerà a occupare lo slot orario che va dalle 14:45 alle 16:10 circa, togliendo così un po' di spazio alla soap opera turca Forbidden Fruit.

Dal prossimo lunedì, infatti, la serie sarà trasmessa non più per un'ora e mezza al giorno come è accaduto fino a questo momento, bensì sarà in onda per soli trenta minuti al giorno, dalle 14:15 alle 14:45 circa, per poi lasciare spazio all'appuntamento con il programma di Maria De Filippi.