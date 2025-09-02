Martedì 2 settembre si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne, la seconda consecutiva di questa settimana. Le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni alla fine delle riprese, svelano che Gemma Galgani si è mostrata molto interessata al signor Mario, ma lui ha deciso di continuare a conoscere sia lei che Magda. Tra le due dame, inoltre, c'è stata una lite.

Gemma in competizione per amore

Si sono concluse poco fa le riprese di una puntata inedita di U&D, una di quelle che i telespettatori potranno vedere su Canale 5 alla fine di settembre (il programma tornerà in onda da lunedì 22 alle ore 14:45).

Le anticipazioni che stanno circolando in rete in queste ore, informano i fan del fatto che Gemma ha rivisto Mario a cena e si è detta entusiasta di questa frequentazione. Se la dama sembra quasi innamorata, il cavaliere è più frenato e ha chiarito che non intendere dare l'esclusiva a Galgani.

L'uomo, infatti, sta conoscendo anche Magda e oggi ha scelto proprio lei per fare un ballo.

Tra le due donne c'è stato un vivace battibecco, quindi si può dire che Gemma è già entrata in competizione per il signore che sembra averle già rubato il cuore dopo pochi appuntamenti.

Scintille tra Flavio e una corteggiatrice

Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 2 settembre sono state mostrate le esterne che i tronisti hanno fatto nelle ore precedenti, ma l'attenzione del pubblico è stata catturata da una critica che una ragazza ha mosso a Flavio.

L'ex tentatore, infatti, è stato apostrofato con il termine "moscio" da una delle sue pretendenti, e questo non gli ha fatto piacere.

"Se pensi questo, puoi anche andare via ora", ha replicato Ubirti con tono stizzito.

La giovane ci ha pensato un po' e alla fine ha deciso di rimanere per capire se può cambiare idea.

Cristiana, invece, è uscita con Manuel e si è trovata molto bene.

Le dinamiche delle prime puntate

Con quella di oggi, sono quattro le registrazioni che la redazione di U&D ha "messo in cantiere" e che la rete trasmetterà a partire dal 22 settembre.

L'edizione 2025/26 ha già regalato diversi colpi di scena, soprattutto sul fronte Over: Guido ha detto che ama ancora Gloria ma ha cercato di corteggiare Agnese, Gemma si è invaghita del signor Mario, Rosanna ha dimenticato Giuseppe accettando gli inviti a cena di Federico e di Simone, Sebastiano ha smascherato Cinzia parlando dei momenti di intimità che avrebbero vissuto quest'estate e che lei non avrebbe mai raccontato agli autori del programma.

Nelle prime puntate non sono mancati gli scontri, come quello tra Tina e il cavaliere Pasquale o quello tra Alessio e Rosanna che Maria De Filippi ha interrotto prendendo la parola.