Nella registrazione di Uomini e donne del 15 settembre Barbara De Santi ha deciso di rientrare a far parte del parterre Over del dating dopo la fine della relazione con Ruggiero D'Andrea. Una scelta che ha sollevato molte [VIDEO]critiche [VIDEO] da parte dei fan del programma [VIDEO], che si sono riversati sui social lamentando il fatto di vedere a Uomini e donne sempre le stesse persone. Il riferimento non è solo a Barbara, ma anche a Gemma che, da oltre 15 anni, siede in studio alla ricerca dell'amore. Tra i detrattori di Barbara anche l'ex cavaliere Luca Panont, che ha riportato a Lorenzo Pugnaloni una segnalazione sulla dama e l'ex marito di Isabella Ricci.

[VIDEO]

I fan criticano sul ritorno di Barbara a U&D: 'Sempre le stesse persone'

Uomini e donne torneranno su Canale 5 il prossimo 22 settembre con una nuova stagione. Le prime puntate sono già state registrate e attraverso le anticipazioni, si è venuto a sapere che Barbara De Santi tornerà a sedersi nel parterre Over dopo la fine della relazione con Ruggiero. I due avranno un confronto a centro studio al termine del quale lei deciderà di restare e rimettersi in gioco nel dating di Maria De Filippi. Il ritorno di Barbara a Uomini e donne ha scatenato le reazioni dei fan della trasmissione, che si sono riversati sui social per commentare la notizia. Gran parte del pubblico ha storto il naso è si è lamentato per il fatto che ormai da anni nel programma si vedono le stesse facce: " Sempre le stesse persone", si legge su Facebook.

Sul medesimo social network qualcun altro scrive: "Per piacere ancora questa Barbara", segno che il suo ritorno non sia molto gradito ad una fetta di telespettatori che, invece, vorrebbero vedere volti nuovi.

Barbara De Santi nella bufera: segnalazione su lei e l'ex marito di Isabella Ricci

Dopo l'uscita delle anticipazioni riguardanti il ​​ritorno della dama a Uomini e donne, l'ex cavaliere Luca Panont ha contattato il blogger Lorenzo Pugnaloni per raccontare ciò che sa sulla dama. L'ex volto di Uomini e donne, a quanto pare, abita vicino a Barbara e la conosce bene.

Panont ha riferito a Pugnaloni che la dama è molto diversa dalla donna che appare in Tv e che anche nella vita di tutti i giorni cerca di essere protagonista, tanto da contattare anche al di fuori degli studi televisivi, persone che ruotano intorno al programma.

Inoltre, secondo il suo racconto, la dama si sarebbe vista con il marito di Isabella Ricci mentre lei era a Dubai e, a detta sua, i due non sarebbero usciti insieme come semplici amici.

Uomini e donne, un successo che dura da quasi trent'anni

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: dal 22 settembre, Uomini e Donne torna a riaccendere il pomeriggio di Canale 5 con nuove emozioni e accese discussioni. Il dating ideato e condotto da Maria De Filippi quest'anno festeggia ben tre decenni di messa in onda. Era il 1996 quando Uomini e donne debuttò nel pomeriggio di canale 5 come versione 'adulta' di Amici. All'inizio si affrontavano problemi coniugali e familiari di coppia, successivamente il format è cambiato e, a partire dal 2001, è diventata una sorta di agenzia matrimoniale, dove lo scopo principale è quello di trovare l'anima gemella.