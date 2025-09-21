Il comunicato che i fan di Uomini e donne aspettavano da tempo è arrivato la sera del 20 settembre: Gianmarco Steri ha ufficializzato la fine della storia con Cristina Ferrara attraverso alcune storie su Instagram e, poco dopo, lei ha replicato in modo piccato. Nel messaggio pubblicato sul suo account social, l’ex corteggiatrice ha lasciato intendere che la decisione di chiudere la relazione non sia stata sua, per poi punzecchiare Gianmarco descrivendolo come una persona superficiale e non pronta a un rapporto d’amore importante.

La versione di Cristina sui social

Notizia di poche ore fa è che Gianmarco e Cristina si sono lasciati, ed è stato l'ex tronista di U&D ad annunciarlo per primo su Instagram.

Anche la ragazza ha scelto di sfogarsi sui social e le sue parole non sono state affatto tenere nei confronti dell'ormai ex fidanzato.

"Ci credevo solo io, cercavo una presenza sincera e capace di restare. Da lui mi è arrivata tanta superficialità, ma ho provato a non arrendermi. Penso che sia ingiusto far credere a qualcuno qualcosa di profondo quando non si è pronti a viverlo", ha scritto Cristina.

La giovane non ha mai fatto il nome dell’ex, ma ha lasciato intendere che fosse stato lui a decidere di interrompere la relazione nata sotto i riflettori lo scorso maggio.

Cristina ha sperato fino all'ultimo che Gianmarco scegliesse di dare un'altra possibilità al loro legame, ma alla fine si è convinta del fatto che lui non avrebbe mai corrisposto il suo sentimento e che alla prima occasione utile avrebbe trovato il pretesto per lasciarla.

Il parere dei fan su X

Le parole di Cristina hanno animato la discussione molto più di quelle che ha usato Gianmarco per annunciare la rottura.

"Ma l'ha massacrato, che regina", "Divorato", "Il terzo paragrafo è tutto", "Si è illusa, perché secondo me lui era più preso di Nadia", "Gianmarco non voleva costruire nulla ed era evidente dall'inizio", "Solo uno spreco di tempo", "Martina ci ha visto lungo su di lui", "Dalla scelta si capiva che non sarebbero durati", "Gianmarco era preso da lei solo fisicamente", "Cristina è sempre stata la migliore", "Tutto business", "Ha preso in giro una ragazza che gli voleva bene davvero", "Cristina merita il trono", si legge su X da quando si è saputo che la coppia dell'ultima edizione di U&D si è separata.

ma cristina l'ha massacrato MAMMA pic.twitter.com/3tPU7D8mMp — 爪ati (@hereimchaotic) September 20, 2025

Possibile faccia a faccia in studio

Gianmarco e Cristina hanno ufficializzato la fine della loro storia, ma questo non esclude che potrebbero tornare a U&D per un confronto.

Da giorni si vocifera che saranno ospiti di una delle prossime registrazioni, ma la conferma arriverà solo quando trapeleranno le anticipazioni la sera del 22 e del 23 settembre.