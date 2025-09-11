“Erano interessati al mio personaggio, ma ho rifiutato”. Con queste parole, in un’intervista al portale Più Donna, l’ex cavaliere di U&D Ernesto Russo ha raccontato di aver declinato la proposta ricevuta dal Grande Fratello. L’ex protagonista del dating show ha spiegato di aver scoperto da pochi mesi di avere il diabete e di essere attualmente sottoposto a diversi accertamenti medici.

Cos'ha detto l'ex cavaliere di U&D

"Inaspettatamente ho ricevuto una proposta per il Grande Fratello, erano interessati al mio personaggio però ho rinunciato. Ho spiegato che mi sto curando e non mi sembrava il caso di farmi iniezioni di insulina in diretta televisiva", ha dichiarato Ernesto Russo nel corso di un’intervista.

L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha raccontato che gli sarebbe piaciuto provare l’esperienza del reality show, anche solo per calpestare lo stesso suolo in cui Pietro Taricone aveva costruito la sua famosa capanna. Nonostante l’entusiasmo iniziale, però, ha ammesso che probabilmente non avrebbe resistito a lungo chiuso nella casa: "Sarei evaso prima".

Russo ha inoltre precisato di non essersi allontanato del tutto dal mondo dello spettacolo. Di recente ha preso parte a un cortometraggio diretto da un regista inglese. "Devo seguire un’alimentazione precisa. Non ho una patologia grave, ma va tenuta sotto controllo, altrimenti diventa dannosa", ha spiegato.

Chi è Ernesto Russo

Ernesto Russo si è fatto conoscere grazie alla partecipazione al dating show condotto da Maria De Filippi.

Il cavaliere ha inizialmente corteggiato Ida Platano, con cui sembrava esserci una certa intesa. Successivamente, però, decise di interrompere la conoscenza, convinto che lontano dalle telecamere non ci sarebbe stata compatibilità. In seguito, è uscito anche in esterna con Barbara De Santi.

La sua esperienza a U&D si è conclusa bruscamente: la redazione lo ha allontanato dopo aver ricevuto diverse segnalazioni riguardo presunte frequentazioni al di fuori del programma.

Il parere di alcuni utenti del web

Su X le dichiarazioni di Ernesto Russo non sono passate inosservate, soprattutto perché si parlava di un ritorno alle origini del GF di Simona Ventura. Alcuni si sono chiesti: se davvero non vengono prese in considerazione le candidature di personaggi “conosciuti”, perché allora è stato contattato l’ex cavaliere di U&D?

“Dovevano scegliere solo concorrenti sconosciuti e poi contattano Ernesto Russo”, ha commentato un utente. Un altro ha aggiunto: “Scusate, ma Ernesto Russo quale storia strappalacrime avrebbe dovuto raccontare al GF?”. Non sono mancati i commenti sul riferimento a Pietro Taricone: “Nominare Pietro per la capanna è davvero senza senso”.