Dopo settimane di indiscrezioni e segnalazioni, Gianmarco Steri ha confermato la sua storia con Cristina Ferrara è finita. Con un messaggio che ha postato su Instagram, l'ex tronista di Uomini e donne ha ufficializzato la rottura e poi ha precisato che dietro a questa decisione non ci sarebbero né la sua famiglia né i suoi amici come si è vociferato sul web. Il barbiere, inoltre, ha chiesto ai fan di provare a portare rispetto sia a lui che all'ex fidanzata in un momento così delicato.

Il comunicato pubblicato sui social

La notizia era nell'aria da giorni, ma in queste ore è diventata ufficiale: Gianmarco e Cristina si sono lasciati.

A distanza di circa quattro mesi dalla scelta negli studi U&D, Steri e Ferrara si sono detti addio ed è stato l'ex tronista a confermarlo attraverso alcune storie che ha postato su Instagram.

Il 20 settembre, dunque, il protagonista dell'ultima edizione del dating-show ha dichiarato: "Penso sia doveroso informare chi ci segue, che la nostra storia è giunta al termine. Tra noi rimangono stima e rispetto, ed è lo stesso che chiedo a chi leggerà queste parole. Grazie per la comprensione".

Il ragazzo non ha reso pubblici i motivi dell'addio, però ci ha tenuto a chiarire che molte delle voci che sono circolate ultimamente non corrisponderebbero alla realtà dei fatti.

Lo sfogo in difesa di amici e famiglia

In un'altra storia che ha caricato sul suo profilo Instagram in queste ore, Gianmarco ha aggiunto: "Sono state scritte tante cattiverie e falsità, coinvolgendo anche persone che non c'entrano nulla (mia madre e i miei amici). Il gossip dovrebbe essere fatto con leggerezza e non con offese, cosa che né io né Cristina abbiamo mai fatto nei confronti di nessuno".

Lo sfogo dell'ex tronista di U&D è proseguito: "Siamo stati attaccati senza pensare alla nostra sensibilità, ma siamo solo due ragazzi che hanno avuto la fortuna di vivere un'esperienza speciale e della quale saremo sempre grati. Le storie a volte hanno un lieto fine, a volte no, ma per questo non bisogna ferire".

Gli alti e bassi dopo la scelta

La relazione tra Gianmarco e Cristina era cominciata negli studi di U&D lo scorso maggio: dopo mesi di percorso e di indecisione, il tronista si è dichiarato alla corteggiatrice di origini salernitane e l'ha fatto davanti a tutta la famiglia e al suo numerosissimo grippo di amici (presenti in studio il giorno della scelta).

Tra i fan del programma c'è chi ha sempre pensato che la coppia non sarebbe durata nel tempo, e ad avvalorare questa tesi sono stati i tanti alti e bassi che i due hanno vissuto da quando si sono fidanzati.

Per tutta l'estate, infatti, Steri e Ferrara hanno alternato periodi in cui sembravano complici e innamorati ad altri in cui si ignoravano sia in privato che sui social.

Oggi, 20 settembre, è arrivata la conferma: Gianmarco e Cristina non stanno più insieme.