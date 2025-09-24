"Non lasciatevi incantare dai finti buonisti", inizia così la stoccata di Lino Giuliano nei confronti di Rosario Guglielmi. Tramite il suo account Instagram, l'ex volto di Temptation Island ha lasciato intendere che se non fosse stato per il coraggio di Lucia Ilardo, ora Rosario sarebbe seduto sul trono di Uomini e donne.

Tutto ha avuto inizio a Temptation Island e poi... e poi, dove Rosario ha ricevuto da Maria De Filippi la proposta per diventare tronista. Nella puntata del dating show in onda ieri 23 settembre, Guglielmi si è visto "detronizzare" dalla stessa conduttrice, poiché la sua ex ha raccontato che i due hanno avuto rapporti fino a pochi giorni prima che lui iniziasse la nuova avventura televisiva.

Lino contro Rosario

Senza mezzi termini Lino Giuliano ha criticato l'atteggiamento di Rosario Guglielmi: "A volte basta una sola parola detta al momento giusto per cambiare la percezione di una persona". L'ex volto di Temptation Island ha fatto riferimento al coraggio di Lucia Ilardo, visto che se non fosse stato per lei ora il suo ex sarebbe seduto sul trono ad illudere le sue corteggiatrici: "Non lasciatevi incantare dai finti buonisti, da quelle maschere che in realtà crollano al primo soffio di verità". A detta di Lino, alcune persone sono disposte a tutto pur di ottenere visibilità anche a calpestare la propria dignità.

Infine, Lino Giuliano ha sostenuto che nella vita è meglio avere a che fare con persone che hanno il coraggio di dire le cose in faccia anziché indossare una maschera.

Chi è l'ex volto di Temptation Island

Lino Giuliano aveva partecipato a Temptation Island nel 2024 in coppia con Alessia Pascarella.

Durante il percorso all'interno del villaggio, Lino si era mostrato subito propenso a conoscere diverse single. Stanca di vedere atteggiamenti sopra le righe da parte del proprio partner, Alessia aveva richiesto il falò di confronto e aveva deciso di uscire single. Terminato il docu-reality Lino e Alessia avevano provato a ricucire il rapporto, ma invano. Inoltre il protagonista sarebbe dovuto entrare al Grande Fratello , ma dopo le offese omofobe ad un utente sul web è stato inserito nella black list.

La reazione di alcuni utenti del web

Intanto su X, diversi utenti hanno espresso un commento sul comportamento di Rosario Guglielmi.

"Che delusione Rosario. Sembrava il ragazzo perfetto, invece si è dimostrato il peggiore", ha affermato un utente. Un altro invece ha tagliato corto: "Se non fosse stato per Lucia, Rosario sarebbe passato per quello perfetto". Tuttavia c'è chi avrebbe voluto vederlo lo stesso sul trono: "Tutti hanno avuto degli incontri prima di diventare tronista, non prendiamoci in giro".