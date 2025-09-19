La storia d'amore nata a Uomini e Donne tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sarebbe giunta al capolinea. Dopo i numerosi rumors, nella giornata di oggi Deianira Marzano ha fornito un nuovo retroscena sui motivi che avrebbero portato la coppia a prendere due strade diverse: "Si sono lasciati perché lei era troppo gelosa". Tuttavia i due ex volti del dating show potrebbero tornare sotto i riflettori per fornire la loro versione dei fatti.

Il retroscena sull'ipotetica rottura tra Steri e Ferrara

Da settimane Gianmarco Steri e Cristina Ferrara non pubblicano più contenuti di coppia.

Stando a quanto riportato dall'esperta di gossip Marzano, i due potrebbero essersi lasciati in modo definitivo. Ad alimentare le voci di una possibile rottura, ci ha pensato un utente tramite una segnalazione: "Sabato ho incontrato lui e gli ho sentito dire che lei era troppo gelosa e non potevano andare avanti". Pare che anche l'ex corteggiatrice di U&D ad un evento abbia risposto in modo categorico a tutti coloro che le hanno chiesto informazioni sulla sua situazione sentimentale: "Cristina all'evento ha confermato che non sta più con Steri". Anche Fanpage.it sostiene che la coppia nata sotto i riflettori sia scoppiata quest'estate e ad interrompere la liaison sia stato proprio il parrucchiere romano.

U&D: possibile ritorno di Gianmarco e Cristina agli Elios come ospiti

Dal prossimo lunedì 22 settembre, su Canale 5, tornerà U&D. Stando ad alcune indiscrezioni, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara potrebbero intervenire nel dating show di Maria De Filippi per raccontare i motivi della probabile rottura, ad oggi non confermata dai due diretti interessati.

In questi giorni Nadia Di Diodato, la non scelta di Gianmarco Steri a U&D, ha commentato i rumor sull'ipotetica rottura tra l'ex tronista e Cristina dicendo: "Tra loro c'era una forte attrazione fisica, ma non mentale".

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso un commento sulla possibile rottura tra Gianmarco e Cristina.

"Era palese che Gianmarco e Cristina non superassero l'estate da fidanzati. Sempre detto che non erano fatti l'una per l'altra", ha detto un utente. Un altro utente ha aggiunto: "Più che sapere i motivi della rottura tra il parrucchiere e Ferrara, avrei preferito rivedere in puntata Martina e Ciro". Un telespettatore ha affermato: "Gianmarco ha scelto con la testa e non col cuore. Se avesse scelto Nadia, oggi sarebbe ancora felicemente fidanzato".