Lunedì 22 settembre si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne, prossimamente in onda su Canale 5. Secondo le anticipazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito, in studio si è parlato di Federico Mastrostefano, che ha deciso di continuare la sua conoscenza solo con Agnese, interrompendo quella con Barbara e Rosanna. Gemma è uscita con Mario, ma si è trattato di un incontro amichevole. Inoltre, durante le riprese, è stata annunciata a sorpresa la nuova tronista: Sara, corteggiatrice di Flavio.

Federico continua la conoscenza con Agnese

Federico Mastrostefano, ex tronista di Uomini e Donne e attualmente cavaliere del parterre over dell’edizione 2025/26, ha incontrato alcune dame del programma. Dopo una breve conoscenza con Barbara e Rosanna, ha deciso di interrompere entrambe le frequentazioni, preferendo concentrarsi su Agnese, con cui ha scelto di proseguire il percorso. Gemma Galgani è uscita in esterna con Mario, ma l’incontro ha avuto un carattere esclusivamente amichevole, senza l’intenzione di riaprire la conoscenza. Magda, invece, ha continuato la frequentazione con Sebastiano.

Sara è la nuova tronista di Uomini e Donne

Durante le registrazioni del 22 settembre di Uomini e Donne si è verificato anche un inaspettato colpo di scena.

Per la prima volta, è accaduto qualcosa di insolito: Sara, corteggiatrice già presente nella nuova edizione con l’intento di conquistare Flavio, è stata scelta come tronista. A offrirle il trono è stata direttamente Maria De Filippi, dopo che la ragazza, insoddisfatta del suo percorso con Flavio, aveva deciso di abbandonare il programma. La padrona di casa ha riconosciuto in Sara una forte personalità, tanto da volerla mantenere all’interno della trasmissione.

Un riepilogo della puntata del 22/9: Gemma ha avuto un confronto con Arcangelo

Nella prima puntata della stagione 2025/26 di Uomini e Donne andata in onda lunedì 22 settembre su Canale 5, Maria De Filippi ha chiesto come di consueto a Tina Cipollari come avesse trascorso le vacanze.

L’opinionista ha raccontato di aver passato alcuni giorni in montagna, in Val d’Aosta, scoprendo solo dopo la partenza che Gemma Galgani si trovava nelle vicinanze. Tina, inoltre, ha commentato il lavoro estivo della dama torinese, che ha fatto la cameriera in un bar. Successivamente, Cipollari ha espresso il suo disappunto per il parterre maschile, criticando i cavalieri presenti in studio. È tornato in trasmissione anche Arcangelo, che ha avuto un confronto con Marina e Gemma. In un’intervista rilasciata al magazine del programma, ha dichiarato che sarebbe andato volentieri a bere un caffè con Gemma. Quest’ultima ha detto di essere felice di accettare l’invito, con l’intenzione di riprendere una frequentazione, ma Arcangelo ha chiarito di non essere interessato a lei dal punto di vista sentimentale. Infine, è stato presentato il primo tronista della stagione, Flavio, che ha incontrato le prime corteggiatrici arrivate in studio per l’appuntamento al buio.