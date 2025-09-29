Lunedì 29 settembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, prossimamente in onda su Canale 5. Secondo le anticipazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito, due dame si sono commosse fino alle lacrime. Marina è uscita con Arcangelo e ha avuto un acceso confronto con Isabella, che l’ha insultata dandole della pazza. Nel frattempo, Gemma ha pianto per Mario, mentre Agnese ha sofferto per la fine della frequentazione con Federico, lasciandosi andare alla tristezza.

Gemma piange per Mario, mentre Agnese per Federico

Durante la registrazione di Uomini e Donne del 29 settembre, sono emerse le difficoltà sentimentali di Gemma Galgani e Agnese De Pasquale. Gemma si è lasciata andare alle lacrime per Mario Lenti, turbata dal suo rifiuto e dal fatto che il cavaliere non prova più interesse nei suoi confronti. Agnese, invece, ha vissuto un momento di delusione per la scelta improvvisa di Federico Mastrostefano, che ha deciso di interrompere la loro conoscenza. Anche lei è scoppiata a piangere. Federico ha poi scelto di proseguire la frequentazione con Francesca.

Marina frequenta Arcangelo e litiga con Isabella

Nel corso della registrazione del dating show, si è svolto un centro studio con Marina e Arcangelo, che hanno ripreso la loro frequentazione.

Durante il confronto, è scoppiato un litigio tra Marina e Isabella: quest’ultima ha insultato la dama definendola pazza, infastidita dal suo tono di voce elevato. Secondo le indiscrezioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, Marina avrebbe urlato. Inoltre, sono continuati i percorsi dei tronisti, impegnati nelle esterne con i rispettivi corteggiatori.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Gemma è uscita con Mario

Nelle recenti puntate di Uomini e Donne trasmesse su Canale 5, Gemma è tornata nello studio del dating show con l’intento di trovare l’amore. Fin dall’inizio, Galgani ha ricevuto l’interesse di alcuni corteggiatori venuti per conoscerla, ma dopo qualche puntata ha dichiarato di essere particolarmente attratta da Mario, con cui ha avuto un primo appuntamento.

In studio, Tina Cipollari ha espresso giudizi poco lusinghieri nei confronti della dama torinese, ritenendo che il cavaliere non fosse realmente interessato a lei. Nel frattempo, si sono svolti alcuni confronti tra ex coppie della scorsa edizione, tornate per chiarire cosa fosse accaduto tra loro durante l’estate. Rosanna e Giuseppe hanno spiegato che la loro relazione non ha funzionato. Il momento inatteso è arrivato quando Giuseppe ha rivelato di avere una nuova compagna da alcune settimane e ha lasciato il programma, mentre Rosanna è tornata nel parterre over. Gloria e Guido, invece, hanno raccontato di aver avuto una discussione che ha portato alla rottura. Entrambi hanno scelto di rimettersi in gioco, tornando in trasmissione alla ricerca di un nuovo amore.