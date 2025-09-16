L'avventura di Rosario Guglielmi sul trono di Uomini e donne è già finita.

Stando a quanto emerso dalla registrazione che si è tenuta oggi, infatti, Maria De Filippi l'avrebbe invitato a lasciare il programma un attimo prima di iniziare il proprio percorso da tronista. Il motivo? La sua ex, Lucia Ilardo, si è presentata presso gli studi Elios confessando di essere stata in intimità con lui appena qualche giorno fa.

Uomini e donne, Lucia mette nei guai Rosario

La notizia che Rosario Guglielmi sarebbe salito al Trono di Uomini e donne era stata data in anteprima nel corso della puntata speciale di Temptation Island andata in onda nella prima serata del 15 settembre.

La sua avventura nel dating di Maria De Filippi sarebbe dovuta iniziare nella registrazione di oggi 16 settembre, ma qualcosa è andato storto. "Il 29enne rin-tronato è stato detronizzato durante la registrazione del programma del pomeriggio di Canale 5" si legge infatti su Dagospia.

Le anticipazioni su ciò che è avvenuto rivelano che la sua ex Lucia è intervenuta in trasmissione riportando una segnalazione shock. Lei e Rosario sarebbero infatti stati in intimità pochi giorni fa, cosa ha radicalmente cambiato le carte in tavola.

Maria De Filippi caccia Rosario: il suo è il Trono più breve di Uomini e donne

Secondo quanto riportato anche da Lorenzo Pugnaloni su Lollo magazine, Maria De Filippi ha così cacciato Rosario dal programma: "Direi che questo trono non ha motivo di iniziare" avrebbe detto la conduttrice una volta ascoltate le rivelazioni di Lucia.

Al momento non vi è una data certa di messa in onda, ma è presumibile che la puntata in questione verrà trasmessa su Canale 5 nei primi giorni di ottobre.

Il Trono di Rosario verrà ricordato come quello più breve della storia di Uomini e donne.

Chi è Rosario Guglielmi

Rosario Guglielmi, 29 anni, é originario di Vico Equense (Napoli), ma da anni vive a Milano dove lavora come manager.

Nell'estate del 2025 ha partecipato a Temptation Island con l'allora fidanzata Lucia. I due, dopo essere usciti insieme dal reality, si sono lasciati a distanza di un mese, il tutto dopo che lui ha scoperto che la fidanzata aveva incontrato uno dei tentatori una volta terminato il programma.

Stando a quanto emerso oggi però, la loro relazione sarebbe tutt'altro che chiusa.

Ad onor del vero, già ai tempi della partecipazione a Temptation Rosario e Lucia non avevano appassionato molto gli utenti social, che in loro rinvenivano una sorta di coppia fake.