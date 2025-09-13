Nella giornata di sabato 13 settembre, l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha rivelato chi sarà il terzo tronista di Uomini e Donne nella stagione 2025/2026: si tratta di Rosario Guglielmi. Dunque, durante le prossime registrazioni, il 27enne reduce dell'esperienza finita male a Temptation Island potrebbe fare il suo esordio negli studi del dating show di Canale 5.

Il retroscena di Pugnaloni

Stando a quando si apprende dal sito del giornalista Lorenzo Pugnaloni, gli autori di U&D avrebbero individuato il volto del terzo tronista: si tratta di Rosario Guglielmi.

Quest'ultimo ha preso parte all'edizione di Temptation Island terminata ad agosto 2025 e per lui non c'è stato alcun lieto fine.

Il 27enne sarebbe pronto a sedersi sull'ambita poltrona rossa e cercare l'amore sul piccolo schermo. Al momento è bene prendere la notizia come un pettegolezzo di gossip, poiché la redazione del dating show di Maria De Filippi non ha confermato o smentito il rumor. Tuttavia se la notizia dovesse essere confermata, nei prossimi giorni Rosario, potrebbe fare il suo esordio all'interno del programma e iniziare il suo percorso di conoscenza, considerando che i suoi "colleghi" Flavio Ubirti (ex tentatore di Temptation Island) e Cristiana Anania hanno già effettuato le loro prime esterne.

Il percorso di Rosario a Temptation Island

Rosario Guglielmi aveva partecipato a Temptation Island in coppia con Lucia Ilardo: era stata lei a scrivere al programma, poiché vivendo una relazione a distanza, voleva intraprendere una convivenza con il proprio partner, ma quest'ultimo non si sentiva pronto. All'interno dei rispettivi villaggi, Rosario aveva capito di essere realmente innamorato della sua partner al punto da essere pronto ad effettuare il grande passo per andare a vivere sotto lo stesso tetto. Al momento del falò di confronto, i due avevano deciso di uscire insieme dal programma ma successivamente il 27enne è tornato sui suoi passi, in quanto ha scoperto uno scambio di messaggi tra Lucia e uno dei single: Andrea.

La reazione di alcuni utenti del web

Il possibile arrivo di Rosario sul trono di U&D ha suscitato diverse reazioni tra i telespettatori del dating show.

"Grazie Maria che hai ascoltato le nostre preghiere e ci hai portato quel bello di Rosario sul trono", ha scritto entusiasta una ragazza. Un altro utente invece ha criticato l'arrivo dell'ex volto di Temptation Island: "Alla fine chiamano sempre gli stessi". Un altro utente ha commentato: "Sono curiosa di vedere come si comporterà Rosario sul trono visto che sembra essere intenzionata a trovare il vero amore".