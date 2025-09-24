In occasione della puntata di ieri 23 settembre, a Uomini e Donne sono tornati alcuni dei protagonisti di Temptation Island. Nel dettaglio, Valerio Ciaffaroni ha rivelato di essere tornato insieme ad Ary, ma Sarah Esposito ha smascherato il suo ex mostrando una lettera trovata in borsa in cui si leggono testuali parole: "Non ti dimenticherò mai, sei e sarai una parte di me".

Sarah smaschera il suo ex Valerio

Durante la puntata di ieri di U&D, sono tornati in studio Valerio, Ary e Sarah per un nuovo confronto dopo la puntata di Temptation Island e poi..

e poi.

Ciaffaroni ha fatto il suo ingresso in studio mano nella mano con Ary, spiegando che i due si sono risentiti e hanno deciso di tornare insieme. Dal canto sua Sarah Esposito ha smascherato il suo ex, tirando fuori una lettera che ha trovato nascosta nella sua borsa. Nella missiva si legge: "Ci sono cose che non si cancellano nemmeno col tempo". Poi Valerio ha lasciato intendere di essere dispiaciuto per come siano andate le cose tra loro: "Il mio cuore continua a battere il tuo nome". Il giovane ha poi proseguito ricordando l'ultimo bacio ricevuto dalla ex: "Il mondo attorno sembrava fermarsi". Nella parte conclusiva della lettera, Valerio Ciaffaroni ha usato parole romantiche nei confronti di Sarah: "Non ti dimenticherò mai, sei e sarai sempre una parte di me incisa dentro al cuore".

Critiche all'indirizzo di Ciaffaroni

In seguito alla lettura dellalettera scritta da Valerio all'indirizzo di Sarah, Maria De Filippi è apparsa spiazzata: "Quattro giorni fa hai detto di essere innamorato della tua ex. Qui non abbiamo tagliato nulla".

Mentre Ary è rimasta in silenzio per tutto il tempo, Ciaffaroni ha cercato di giustificarsi sostenendo che in quel momento credeva di provare ancora dei sentimenti verso Sarah: "È vero mi mancava, ma da parte mia sento che non c'è più amore".

Sarah Esposito invece ha tacciato il suo ex di incoerenza e rivolgendosi alla "rivale in amore" Ary ha affermato: "Spero che un giorno tu mi dirai che avevo ragione su tante cose".

Il triangolo nato a Temptation Island

Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni hanno partecipato all'edizione di Temptation Island 2025.

All'interno del villaggio delle ragazze, Esposito ha ammesso di aver incontrato altri ragazzi mentre il partner andava allo stadio a seguire la sua squadra del cuore. Preso dalla rabbia e dalla delusione, Ciaffaroni si era avvicinato alla sua tentatrice tanto che fra i due era anche scoccato un bacio davanti alle telecamere. Al momento del falò di confronto, Valerio aveva comunicato l'intenzione di voler proseguire la conoscenza con Ary. Nella puntata "Un mese dopo" la frequentazione era stata confermata, ma nello speciale Valerio era apparso piuttosto confuso.