“Barbara De Santi si incontrava a Verona con il marito di Isabella Ricci mentre lei era a Dubai”: questa la segnalazione riportata da Lorenzo Pugnaloni e proveniente dall’ex volto di Uomini e Donne Luca Panont. Secondo lui, Barbara avrebbe sempre frequentato persone legate al dating show con l’unico obiettivo di creare dinamiche e fare nuovamente parte del programma. La dama, intanto, è tornata nel parterre del Trono Over [VIDEO] per la nuova edizione di Uomini e Donne in onda dal 22 settembre.

La segnalazione ricevuta da Pugnaloni

Lorenzo Pugnaloni ha riportato una segnalazione riguardante Barbara De Santi: "Lei e il marito di Isabella si vedevano a Verona mentre lei era a Dubai”.

A fornirla è stato l’ex cavaliere Luca Panont, che ha aggiunto ulteriori dettagli: “Me lo confessò a me direttamente".

Secondo Panont, durante il periodo di assenza dal programma, Barbara avrebbe continuato a frequentare uomini del parterre maschile con l’unico intento di essere richiamata dalla redazione: “Mi ha sempre dato l’impressione che soffrisse a stare fuori dal programma. Quella è la sua vita”. Infine, l’ex cavaliere ha raccontato di aver conosciuto una Barbara dai due volti: presente e affettuosa quando era lontana dai riflettori, tanto da dare anche ripetizioni di matematica a sua figlia, ma distante e assente una volta rientrata nello show.

Il matrimonio tra Isabella e Fabio

Fabio Mantovani e Isabella Ricci si erano conosciuti a Uomini e Donne.

Dopo una breve frequentazione avevano deciso di lasciare insieme il programma e, poco dopo, si erano sposati. L’ex dama si era perfino trasferita a Dubai per amore di Fabio, ma all’improvviso il matrimonio è giunto al capolinea. I due non hanno mai chiarito pubblicamente le ragioni della separazione.

I commenti su Barbara De Santi

Nel frattempo, su X il ritorno di Barbara De Santi nel parterre del Trono Over ha acceso il dibattito tra gli utenti.

“Raga, non se ne può più: al Trono Over chiamano sempre gli stessi personaggi che a 80 anni cercano l’amore”, ha scritto un utente. Un altro telespettatore, invece, si è detto entusiasta: “Non vedo l’ora che torni la regina Barbara in quello studio”. C’è anche chi ha commentato: “Barbara De Santi è pronta a ribaltare quello studio e noi aspettiamo con ansia il suo ritorno”. Infine, alcuni hanno collegato lo scoop di Pugnaloni alle dinamiche del programma: “Con il ritorno di Barbara mi aspetto un chiarimento in studio con Isabella e Fabio”.