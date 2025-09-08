Gianmarco Steri e Cristina Ferrara stanno ancora insieme? I fan di Uomini e donne se lo stanno chiedendo da giorni, in particolare da quando i due hanno smesso di pubblicare contenuti di coppia sui social dopo un periodo idilliaco. Stando ad una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano l'8 settembre, la storia sarebbe finita per volontà del tronista, che l'avrebbe confidato alle persone che fanno parte della sua vita.

Nuovo rumor sulla coppia dell'ultima stagione

Da giorni sul web si sta parlando con insistenza del gelo che è calato tra Gianmarco e Cristina dopo una vacanza in Puglia con amici.

Da quasi una settimana, infatti, il tronista e la corteggiatrice di U&D hanno smesso di postare foto e video insieme, anzi hanno cominciato ad ignorarsi sui social.

Nel weekend una fan ha segnalato a Deianira Marzano che i due si sarebbero allontanati perché Ferrara non piacerebbe né alla mamma né agli amici di Steri, poi in queste ore si è diffusa una nuova indiscrezione sulla chiacchierata coppia.

"Gianmarco e Cristina si sono lasciati ufficialmente. La conferma mi è arrivata da persone molto vicine a loro. Lui ha lasciato lei", si legge in un messaggio che l'esperta di gossip ha condiviso tra le storie del suo account Instagram l'8 settembre.

Il silenzio dei diretti interessati

Le voci su una possibile rottura tra Gianmarco e Cristina circolano da tempo, ma loro non si sono mai esposti né per confermarle né per smentirle.

In passato la coppia di U&D è riapparsa sui social con foto romantiche dopo lunghi periodi di gelo, ma stavolta le cose potrebbero andare diversamente.

In rete, però, c'è chi è convinto che Steri e Ferrara romperanno il silenzio davanti alle telecamere, molto probabilmente nel corso di una delle prossime registrazioni del programma al quale hanno partecipato fino a maggio.

non mi stupirei se la coppia dei più veri di ued stesse aspettando l’ospitata da zia Maria per annunciare definitivamente la rottura (p.s. sfigati)😭 — 𝕍𝕚𝕥𝕒𝕞𝕚𝕟𝕒𝕖💊 (@vitaminae_) September 6, 2025

Le critiche sui social

Da diversi giorni sul web c'è chi sta criticando aspramente Gianmarco e Cristina per come stanno gestendo questa fase della loro relazione.

"Non mi stupirei se stessero aspettando l'ospitata da Maria De Filippi per annunciare definitivamente la rottura", "Che sfigati", "Lui continuerà ad annoiarci anche dopo il trono", "Indecenti e scandalosi come sarà il confronto che avranno in studio, da cui lei uscirà da vittima e lui da zerbino senza personalità quale è", "Anche io ho la sensazione che annunceranno la rottura a U&D", "Ma loro non erano i più puri e genuini? Per me sono solo ridicoli a comportarsi così", si legge su X nell'ultimo periodo.

Al momento né Steri né Ferrara hanno rilasciato dichiarazioni sul loro rapporto, quindi quelle che stanno circolando in rete sono indiscrezioni tutte da verificare.