Nella giornata di lunedì 22 settembre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando a quanto emerso dagli spoiler forniti da Lorenzo Pugnaloni, in studio c'è stato un vero e proprio colpo di scena: Sara Gaudenzi da corteggiatrice è diventata tronista. La ragazza ha più volte discusso con Flavio Ubirti, sostenendo che sia un "bello che non balla".

U&D, registrazione 22/9: Sara diventa tronista

Stando alle anticipazioni fornite dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, durante la registrazione di U&D del 22 settembre si è verificata una cosa mai successa prima: Sara Gaudenzi da corteggiatrice è diventata tronista.

La giovane in studio è stata più volte protagonista di alcune discussioni con Flavio Ubirti, tronista che aveva scelto di corteggiare, poiché l'ha sempre considerato un "bello che non balla".

Maria De Filippi dopo l'ennesima discussione, avendo appreso la volontà della corteggiatrice di lasciare il programma, le ha offerto il trono che lei ha accettato.

Cosa sappiamo della nuova tronista

Pugnaloni ha cercato di scoprire qualcosa su Sara Gaudenzi ed ha scoperto che la ragazza segue il profilo Instagram dell'ex protagonista Gianmarco Steri. A tal proposito l'influencer ha affermato: "Non mi stupirei se lui arrivasse in studio per corteggiarla, visto che ora è single". Tra i due è stato notato uno scambio di like reciproco.

Sara su Instagram vanta di circa 11mila follower che sono destinati a salire vista la partecipazione a Uomini e Donne.

Tutte le anticipazioni sul Trono Classico e Over

Dalle anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne è inoltre emerso che per Flavio Ubirti è giunta negli studi Elios una nuova corteggiatrice di nome Nicole, nonché ex tentatrice di Raul Dumitras nell'edizione di Temptation Island 2024. Colpito dall'aspetto fisico della "new entry" il tronista ha deciso di portarla in esterna. Cristiana Anania è invece uscita in esterna con Federico e Jakkub. Per quanto riguarda quest'ultimo, la tronista continua a nutrire dei dubbi sul fatto che l'ex volto di Temptation Island la stia corteggiando solamente per visibilità.

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Federico Mastrostefano ha interrotto la conoscenza con Rosanna, per concentrarsi esclusivamente sulla frequentazione con Agnese. Madga è uscita con Sebastiano, mentre Gemma si è concessa una cena in amicizia con Mario.