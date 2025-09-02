Nella giornata di lunedì 1° settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando agli spoiler sulla terza registrazione forniti da Lorenzo Pugnaloni, Cinzia Paolini sarebbe finita al centro delle polemiche per non aver raccontato alla redazione di aver trascorso una notte con Sebastiano Mignosa.

In principio la dama ha negato l'incontro, salvo poi ridimensionare il tutto.

Gianni Sperti critica l'atteggiamento di Cinzia

Tra i protagonisti del Trono Over riguardante la terza registrazione, c'è stata dunque Cinzia Paolini.

Questo il resoconto riportato da Lollo Magazine: "A fine registrazione, è arrivato Sebastiano Mignosa e ha scoperchiato il Vaso di Pandora.

Cinzia Paolini, quest’estate alle 3 di notte, ha fatto partire una videochiamata a lui (che aveva partecipato nella scorsa edizione) e lei ha detto che si era sbagliata, confondendolo con un altro Sebastiano. Loro si son sentiti, si sono visti e hanno dormito insieme: c’è stata intimità. Lei non ha detto nulla alla redazione, anzi ha negato anche solo un bacio tra loro. Tutti l’hanno attaccata, soprattutto Gianni Sperti e Tina Cipollari dicendole che è falsa, perché lei si giustificava dicendo che la redazione non ha chiesto nulla – cosa non vera – e che si è dimenticata di dire questo dettaglio".

Sul finire della registrazione, Cinzia ha ballato con Rocco e ha poi deciso di uscire con lui.

Tutti gli aggiornamenti sul Trono Over e su quello Classico

Lorenzo Pugnaloni ha fornito delle importanti anticipazioni anche sugli altri protagonisti del Trono Over.

Nel corso di una discussione tra Rosanna e Alessio è stato menzionato Giuseppe Molonia, ma Maria De Filippi è intervenuta chiedendo di non menzionare persone che non erano presenti in studio.

Federico Mastrostefano ha invece fatto delle avances a Francesca ed è poi riuscito a convincere Rosanna ad uscire insieme: i due si sono trovati molto bene, ma il bacio non è scattato.

Gloria Nicoletti è uscita con Francesco e tra i due è invece scattato un bacio a stampo. Francesco è uscito anche con la dama Agnese De Pasquale, ma lei è apparsa titubante sul proseguire o meno la loro frequentazione.

Per quanto riguarda il Trono Classico, sia Flavio Ubirti che Cristiana Anania sono invece stati protagonisti di nuove esterne. La tronista ha deciso di portare fuori Jakub (l'ex tentatore di Temptation Island 2024), il 24enne toscano si è invece trovato molto bene con Martina, tanto ad aver deciso di portarla in esterna una seconda volta.