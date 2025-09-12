L'11 settembre 2025 è stata registrata la quarta puntata di Uomini e Donne. Stando a quanto si apprende dalle informazioni in possesso di Lorenzo Pugnaloni riguardo il Trono Over, Federico Mastrostefano ha deciso di conoscere tre dame contemporaneamente: Rosanna, Agnese e Veronica.

Il cavaliere aveva preso parte al programma nella stagione 2010/2011 come tronista del Trono Classico: il giovane Federico all'epoca aveva deciso di uscire dal programma con Pamela Compagnucci, ma tra i due la relazione fu sempre caratterizzata da alti e bassi fino alla rottura avvenuta durante la partecipazione di lui all'Isola dei Famosi.

Da tempo Mastrostefano aveva lanciato appelli alla conduttrice Maria De Filippi per tornare nel dating show e trovare l'amore. Motivo per cui oggi Mastrostefano siede nel parterre maschile del Trono Over.

Anticipazioni 4° registrazione

In occasione della quarta registrazione di U&D, l'esperto di gossip Pugnaloni ha riportato alcuni dettagli sul Trono Over.

Per quanto riguarda Federico Mastrostefano, il cavaliere, dopo essere uscito una prima volta con Rosanna Siino, ha deciso di invitarla nuovamente ad uscire. Ma la dama non è stata la sola a ricevere un invito da Federico, in quanto sono state invitate per un incontro lontano dai riflettori anche Agnese De Pasquale e Veronica. Inoltre ci sono delle importanti novità che riguardano anche Gemma Galgani: la dama ha perso la testa per Mario, ma quest'ultimo ha deciso di non darle alcuna esclusiva visto che ha deciso di uscire contemporaneamente con Madga e Miriana.

L'atteggiamento della dama piemontese è stato criticato da Tina Cipollari, poiché ritiene che non debba mostrare interesse ad un uomo che non vuole frequentare solo lei. Spazio poi a Gloria Nicoletti: la dama è uscita con Francesco ed in studio ha ballato con lui, ma al termine del brano è scoppiata a piangere. Incalzata da Maria De Filippi, la donna ha spiegato di non aver trovato corretti alcuni atteggiamenti del cavaliere.

Trono Classico: Flavio criticato da una corteggiatrice, Cristiana discute con Jakub

Le anticipazioni riguardanti il ​​Trono Classico invece vedono protagonisti sia Flavio Ubirti che Cristiana Anania.

In merito al trono dell'ex volto di Temptation Island, ci sono state due esterne: una con Sara e l'altra con Michela.

In studio quest'ultima ha criticato il tronista definendolo poco intraprendente. Cristina invece ha discusso con Jakub a causa di alcune storie pubblicate su Instagram dal corteggiatore: secondo lei, si è trattato di un gesto per catturate l'attenzione. Dopo un piccato botta e risposta tra la tronista e il corteggiatore, è arrivato il chiarimento.