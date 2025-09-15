Lunedì 15 settembre, nella consueta cornice degli studi Elios di Roma, si è tenuta la quinta registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne.

Stando a quanto si apprende dal blog di Lorenzo Pugnaloni, Mario Lenti sarebbe stato "scaricato" da Gemma Galgani. Ma c’è dell’altro, perché la dama avrebbe definito il suo ex corteggiatore 'grasso', meritandosi per tanto più di un rimbrotto dai presenti in studio.

Anticipazioni 5ª registrazione

Le anticipazioni relative al Trono Over vedono dunque protagonista Gemma Galgani: la dama piemontese ha deciso di chiudere la conoscenza con Mario Lenti, criticandone l'indecisione e l'aspetto fisico: secondo la protagonista torinese, Mario sarebbe infatti 'grasso', un commento il suo che ha condotto i presenti a bacchettarla.

Federico Mastrostefano ha invece deciso di concedere l’esclusiva ad Agnese De Pasquale, il cavaliere ha dunque chiuso con Veronica e Rosanna.

Barbara De Santi ha poi discusso con Ruggero D’Andrea: lei ha deciso di restare nel parterre femminile per conoscere nuovi spasimanti, mentre lui ha lasciato il dating show di Maria De Filippi. Per quanto riguarda infine Sabrina Zago, la dama ha optato per restare nel programma con l'intento di cercare ancora l’amore sul piccolo schermo.

Trono Classico: Flavio esce di nuovo con Martina, Sara perde le staffe

Per quanto riguarda il Trono Classico, non si è invece parlato di Cristiana Anania.

Flavio Ubirti si è invece preso tutto lo spazio disponibile. Dopo la seconda esterna effettuata con Martina Cardamone, il tronista ha ammesso di essersi trovato bene e ha parlato di un buon feeling con lei.

Sara Gaudenzi ha però criticato l’atteggiamento del 24enne toscano.

Il parere dei fan sui tronisti

Sul web, diversi fan di U&D hanno espresso numerosi commenti sui tronisti della stagione 2025/2026: c’è chi avrebbe voluto vedere personaggi nuovi e chi si è invece detto soddisfatto della miscela trovata dalla padrona di casa, Maria De Filippi.

"Certo che chiamare Flavio e Rosario da Temptation, fa un po’ ridere. Possibile che non siano in grado di trovare l’amore fuori dal programma?", "Preferisco il Trono Over, almeno mi faccio qualche risata", "Quasi quasi scrivo alla redazione e vado a corteggiare sia Flavio che Rosario", "Non vedo l’ora che inizia la nuova stagione" si legge sul social X nelle ultime ore a proposito di quanto emerso nella registrazione odierna di UeD.