Sono terminate da poco le riprese di una nuova puntata di Uomini e donne e sul web stanno già circolando le anticipazioni di quello che è successo in studio tra i personaggi più discussi del cast. Lorenzo Pugnaloni e il sito Super Guida Tv, dunque, hanno svelato che Sebastiano Mignosa è tornato e ha raccontato dei momenti di intimità che avrebbe vissuto con Cinzia Paolini, e che lei avrebbe tenuto nascosti alla redazione. Il 1° settembre, inoltre, accanto a Flavio Ubirti e a Cristiana Anania c'era un trono vuoto, quindi si pensa che a breve possa essere presentato un altro nuovo tronista.

Il racconto di Sebastiano sull'estate con Cinzia

Nel corso della registrazione di U&D dell'1 settembre è stato dato spazio ad una "coppia" della passata stagione: le anticipazioni del web, infatti, svelano che Sebastiano è tornato in studio e ha raccontato a tutti di una video chiamata che Cinzia gli avrebbe fatto quest'estate in piena notte.

La dama si è giustificata sostenendo che avrebbe voluto telefonare ad un altro Sebastiano, ma Mignosa ha rincarato la dose contro di lei parlando degli incontri che ci sarebbero stati tra loro durante le vacanze, compresa un'intimità che lei avrebbe tenuto nascosta alla redazione.

Gli opinionisti hanno criticato duramente Cinzia definendola "falsa" più volte, ma lei non ha battuto ciglio e ha chiuso la puntata ballando con un cavaliere che sta sentendo da un po' di tempo.

Il cast non è al completo

Chi ha partecipato alle riprese di U&D di lunedì 1 settembre, ha raccontato che in studio c'erano tre troni: uno per Flavio, uno per Cristiana e un altro che è rimasto vuoto fino alla fine della registrazione.

Stando alle anticipazioni che sono appena trapelate dagli Elios, dunque, a breve dovrebbe essere presentato un nuovo protagonista del trono Classico dell'edizione 2025/26.

I fan sono sempre stati convinti che i tronisti della nuova stagione sarebbero stati più di due, e in queste ore potrebbe essere arrivata la conferma dalla presenza in studio di una poltrona rossa che ancora non è stata occupata.

Scintille tra Alessio e Rosanna per Giuseppe

Sempre nel corso della registrazione di U&D dell'1/09, non sono mancati i momenti di tensione: Alessio, per esempio, ha discusso con Rosanna sulla fine della sua storia con Giuseppe, ma Maria De Filippi è intervenuta per ricordare a entrambi che Molonia non è più nel cast e quindi non è corretto parlare di lui.

Guido, invece, ha detto che è ancora innamorato di Gloria, ma durante la settimana ha chiesto il numero di telefono di Agnese, che non ha accettato.

Gemma, infine, è uscita con il signor Mario, l'ha baciato e in studio ha ammesso di provare già un sentimento.