Le dinamiche della nuova edizione di Uomini e donne stanno entrando nel vivo: l'1 settembre, ad esempio, le dame e i cavalieri del parterre hanno cominciato a scontrarsi e a raccontare delle uscite che hanno fatto durante la settimana. Le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni, infatti, svelano che Federico Mastrostefano è stato molto bene con Rosanna Siino, ma non l'ha baciata perché sente un blocco nei suoi confronti. Il tronista Flavio Ubirti, invece, ha portato in esterna Martina per la seconda volta e sembra interessato in maniera importante.

Primi approcci tra i senior del cast

Nel corso della registrazione di U&D dell'1 settembre è stato dato spazio a diversi componenti del parterre Over, a partire da Federico.

L'ex tronista (ha partecipato nel 2009) ha raccontato dell'uscita che ha fatto con Rosanna durante la settimana, delle belle sensazioni che ha provato e anche del blocco che sente di avere nei suoi confronti. Nonostante si sia trovato benissimo con la dama, il cavaliere non ha mai tentato un approccio fisico e questo a lei è sembrato un po' strano.

La protagonista del trono Over, inoltre, ha avuto un battibecco con Alessio sui motivi che l'hanno spinta a chiudere la relazione con Giuseppe. La lite è andata avanti finché Maria De Filippi non ha preso la parola e ha detto che non è bello discutere su una persona che non è presente (Molonia ha lasciato il programma perché ha trovato una fidanzata fuori).

Cristiana dà una possibilità a Jakub

Sul fronte giovani, nella puntata che è stata registrata l'1 settembre è stata mostrata l'esterna che Cristiana ha fatto con Jakub.

La tronista di U&D pensava che l'ex tentatore fosse un "bello che non balla", invece è rimasta sorpresa dal carattere che le ha mostrato in esterna.

Flavio, invece, è uscito per la seconda volta con una ragazza di nome Martina: il protagonista del trono Classico ha detto che è rimasto molto colpito dalla corteggiatrice sin dal primo incontro, per questo ha scelto di rivederla dopo pochi giorni.

I fan aspettano nuovi tronisti

Ad una settimana di distanza dalla presentazione di Flavio e di Cristiana, negli studi di U&D è apparso un terzo trono.

Le anticipazioni delle riprese che si sono svolte lunedì 1 settembre, però, svelano che questa poltrona rossa è rimasta vuota fino alla fine della puntata, ma già domani potrebbero arrivare novità a riguardo.

Anche martedì 2 settembre ci sarà una registrazione, quindi è molto probabile che il terzo tronista (o la terza tronista) verrà ufficializzato tra meno di 24 ore e tra i fan del programma c'è chi è convinto che possa essere un protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island.