Tramite una storie su Instagram, Amedeo Venza ha fornito una retroscena legata ad una coppia nata a Uomini e donne: "Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono lasciati ma dovrebbero raccontare nel dating show i motivi dell'addio". A quanto pare l'ex coppia non avrebbe pubblicato alcun comunicato stampa congiunto per aspettare l'ospitata all'interno del programma dove si sono conosciuti.

Le dichiarazioni di Venza

"Gianmarco e Cristina si sono lasciati e al momento stanno aspettando per fare il comunicato", con queste affermazioni l'esperto di gossip Amedeo Venza ha annunciato la fine della relazione tra i due ex protagonisti del Trono Classico di U&D.

Ma non è tutto, perché l'esperto ha aggiunto ulteriori dettagli: "Sono stati contattati dal programma che li ha visti nascere come coppia per raccontare i motivi dell'addio".

La coppia è uscita a giugno dal programma condotto da Maria De Filippi e all'inizio sembrava andare tutto a gonfie vele. Lontano dai riflettori, però, sono sorti i primi problemi tra i due tanto che da tempo si vocifera che i due siano stati protagonisti di diversi tira e molla. Ad alimentare ulteriori voci sono i movimenti sociali di entrambi: i due a volte si sono mostrati insieme per giorni, salvo poi non mostrarsi per periodi prolungati. Addirittura pare che l'ex corteggiatrice di U&D abbia abbandonato la vacanza mentre era con Gianmarco e i suoi amici.

Infine Steri e Ferrara erano stati invitati al matrimonio della cugina dell'ex tronista, ma lei non si è presentata nonostante avesse detto che ci sarebbe stata.

I motivi del possibile addio

In attesa di capire quale possa essere stato il motivo che ha portato la coppia a dirsi addio dopo pochi mesi dall'uscita di U&D, sul web sono state fatte delle ipotesi.

In primis, potrebbe essere un'incompatibilità caratteriale. Tra le ipotesi c'è anche il capitolo legato agli amici di Steri: per lui il parere degli amici sarebbe fondamentale, mentre Cristina non accetterebbe di trascorrere parte del tempo in loro compagnia. Infine Ferrara potrebbe non aver digerito i rumor legati alla presenza di una donna avvistata con Gianmarco all'interno di un hotel.

Il percorso di Gianmarco Steri

Gianmarco Steri si è fatto conoscere dal pubblico del piccolo schermo per aver corteggiato l'ex tronista Martina De Ioannon. Al momento della scelta, la ragazza ha deciso di uscire con Ciro Solimeno scartando Gianmarco. Dunque la redazione ha proposto al parrucchiere romano di diventare tronista. Durante il percorso sulla poltrona rossa, Gianmarco ha sempre dimostrato di avere feeling con Nadia Di Diodato. Terminato il percorso sul trono, tutti pensavano che Steri scegliesse Nadia in quanto più affine a lui ma alla fine deciso di uscire con Cristina.