Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole, previsti dal 15 al 19 settembre in prima visione assoluta, rivelano che Damiano si mostrerà sempre più in crisi essendo deciso a lasciare il suo incarico presso la Polizia: l'intenzione è quella di dare una svolta alla sua vita professionale.
Intanto, la situazione con Viola diventerà sempre più difficile da gestire, tanto che Damiano si allontanerà sempre di più dalla sua compagna.
Gennaro Gagliotti, invece, verrà dimesso dall'ospedale: in questo modo potrà tornare alla sua vita. Per prima cosa, deciderà di rimettere piede ai Cantieri Flegrei.
Damiano allontana Viola: anticipazioni Un posto al sole 15-19 settembre
Damiano si mostrerà sempre più deciso a lasciare il suo incarico presso la Polizia di Stato, rassegnando le proprie dimissioni: tutto ciò gli permetterebbe di dare una svolta alla propria vita professionale.
Nei prossimi episodi della soap opera, però, Damiano avrà modo di rivedere il suo amico di vecchia data Eduardo che gli consiglierà di non gettare tutto all'aria, bensì di riflettere con accuratezza sulla propria decisione.
Un confronto, quello con Eduardo, che permetterà a Damiano di ragionare sulla propria situazione: intanto, il suo rapporto con Viola diventerà sempre più difficile da gestire.
Damiano allontanerà Viola dalla sua vita e, questa volta, la crisi tra i due sembrerà essere davvero irrisolvibile.
Gennaro Gagliotti dimesso dall'ospedale, Guido corteggia Mariella
Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole dal 15 al 19 settembre, inoltre, rivelano che Gennaro Gagliotti verrà dimesso dall'ospedale dopo il periodo di convalescenza.
L'imprenditore si rimetterà in piedi e, per prima cosa, chiederà di essere portato ai Cantieri Flegrei, dove intende riprendere in mano al più presto il suo incarico da amministratore delegato, in modo tale da poter avere tutto sotto controllo.
Seguendo i consigli di Silvia, Guido deciderà di avvicinarsi nuovamente a Mariella, cercando di corteggiarla per poter far breccia nuovamente nel suo cuore.
Per il vigile urbano, però, non sarà affatto semplice dato che dovrà fare i conti con Bice che sarà pronto a tutto pur di proteggere la sua amica.
Mariella aveva lottato per la sua storia d'amore con Guido
Negli episodi precedenti della soap opera, era stato Guido a decidere di interrompere la relazione con Mariella e a voltare pagina.
L'uomo aveva perso la testa per la sua amica Claudia Costa e, nel momento in cui diede la notizia a Mariella del loro addio, finì per spezzarle il cuore.
La donna, infatti, cercò in tutti i modi di non perderlo, salvo poi ritrovarsi costretta a dover arrendersi e accettare la decisione di Guido.