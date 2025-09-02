Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dal 15 al 19 settembre 2025 rivelano che Damiano si mostrerà ormai convinto nel portare avanti la sua decisione di lasciare definitivamente la Polizia e dare così una svolta alla sua vita professionale.
Intanto Rosa si appresterà ad accogliere a Napoli la sua amica Clara assieme al compagno Eduardo mentre Renato si ritroverà sempre più dipendente dall'intelligenza artificiale.
Damiano lascia la polizia, tornano Clara ed Eduardo: anticipazioni Un posto al sole 15-19 settembre
Nei prossimi episodi della soap si assisterà al rientro della coppia composta da Clara ed Eduardo: i due verranno accolti a Napoli da Rosa, felice di poter trascorrere delle giornate in compagnia della sua amica del cuore.
Intanto Damiano si ritroverà in forte crisi: per lui arriverà il momento di prendere una decisione finale in merito al suo futuro professionale e si mostrerà sempre più convinto e deciso nel lasciare la Polizia.
Questa volta il poliziotto non sembrerà intenzionato a tornare indietro sui suoi passi e si dirà pronto a voltare pagina e chiudere questo capitolo della sua vita professionale.
La presenza di Eduardo, però, si rivelerà importante per lui dato che gli farà un accorato discorso che comincerà a fargli sorgere qualche dubbio in merito alla decisione che ha scelto di portare avanti.
Gennaro torna ai Cantieri, Vinicio combattuto
Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole dal 15 al 19 settembre, inoltre, rivelano che Renato si mostrerà sempre più dipendente dall'Intelligenza Artificiale.
Il suo comportamento finirà per attirare un po' di sospetti e preoccupazioni, in primis quelle di Raffaele.
Intanto Gennaro Gagliotti, dopo essersi ripreso dalla violenta aggressione da parte di Roberto, deciderà di rientrare ai Cantieri per riprendere in mano le redini della sua vita professionale.
Vinicio, invece, si mostrerà combattuto: da un lato vorrebbe assistere ancora suo fratello in questo momento difficile, ma dall'altro prenderà in considerazione l'idea di lasciare Napoli e tornare alla sua vita con Alice.
Si riaccende la sfida dell'access prime time con Upas, Affari Tuoi e Ruota della fortuna
In attesa di questi episodi, dal 2 settembre torna a infiammarsi la sfida dell'access prime time televisivo con il ritorno di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino pronto a sfidare La ruota della fortuna di Canale 5 condotta da Gerry Scotti.
Per Un posto al sole la sfida si preannuncia decisamente più ostica rispetto allo scorso anno: l'obiettivo sarà quello di mantenere inalterata la sua media di oltre 1,3 milioni a sera.