Le anticipazioni di Un posto al sole dal 15 al 19 settembre rivelano che Damiano annuncerà le sue dimissioni dalla polizia.

Sarà fermo nella sua decisione, nonostante i pareri contrari dei colleghi di lavoro, i quali cercheranno di fargli cambiare idea.

Intanto, Eduardo e Clara torneranno a Napoli dopo un periodo di assenza, mentre Niko inizierà a preoccuparsi per suo padre Renato, sempre più attratto dal mondo dell'intelligenza artificiale.

Damiano lascia la polizia, torna Eduardo: anticipazioni Un posto al sole 15-19 settembre

Damiano, dopo aver fallito il concorso per diventare vice ispettore, annuncerà le sue dimissioni: sarà pronto a concludere questo capitolo della sua vita per voltare pagina e andare avanti.

Un duro colpo per i suoi colleghi, che cercheranno di fargli cambiare idea e o convinceranno che non sia la scelta giusta.

Damiano, però, andrà avanti per la sua strada e sembrerà non avere dubbi, fino a quando non ci sarà il ritorno di Clara ed Eduardo a Napoli.

Eduardo, dopo aver appreso la decisione del suo amico, interverrà e gli farà un discorso particolarmente toccante, con il quale cercherà di fargli aprire gli occhi e lo convincerà a non rinunciare facilmente al suo incarico nelle forze dell'ordine.

Niko in ansia, Guido rivuole Mariella

Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole dal 15 al 19 settembre, inoltre, rivelano che Renato sarà sempre più preso dal mondo dell’intelligenza artificiale, tanto da far preoccupare suo figlio Niko.

Il ragazzo chiederà aiuto anche a Raffaele per cercare di convincere suo padre ad allontanarsi un po' da quel mondo che gli ha creato una sorta di dipendenza.

Intanto, Guido cercherà di farsi avanti con Mariella e, seguendo i consigli che gli sono stati dati da Silvia, proverà a fare nuovamente breccia nel cuore della sua ex moglie. La sua impresa, però, non sarà affatto facile, dato che dovrà fare i conti con Sasà, migliore amico di Mariella.

Guido aveva lasciato Mariella per Claudia Costa

Negli episodi precedenti di Upas, era stato Guido a interrompere la relazione con Mariella per viversi la sua nuova storia d'amore con Claudia Costa.

Un duro colpo per Mariella, che in quel periodo ha cercato con gran fatica di rialzarsi e riprendere in mano le redini della sua vita.

La donna ha vissuto un periodo particolarmente buio della sua vita, fino ad arrivare al momento in cui è riuscita a ritrovare il sorriso e la voglia di ripartire.