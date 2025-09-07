Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano nuovi problemi in arrivo per la professoressa Bruni. Nella puntata che andrà in onda lunedì 15 settembre alle 20:50 su Rai 3, Jimmy scoprirà che Matteo vuole vendicarsi di Viola. Nel frattempo, Renato Poggi sarà sempre più dipendente dall’intelligenza artificiale.

Matteo vuole vendicarsi di Viola

Il nuovo anno scolastico si aprirà con vecchi problemi irrisolti. Jimmy scoprirà, infatti, che il suo compagno di classe, Matteo, non ha affatto dimenticato i suoi trascorsi negativi con la professoressa Bruni.

Il figlio di Niko Poggi verrà a sapere che Matteo vuole vendicarsi di Viola. Va ricordato che la figlia di Ornella aveva condannato duramente gli episodi di bullismo di cui Matteo si era reso protagonista ai danni di Camillo. Inoltre, il ragazzo aveva utilizzato impropriamente l’intelligenza artificiale per svolgere i compiti. A tutto questo, si aggiunge il comportamento della madre di Matteo, che aveva anche inveito contro Viola. La professoressa si troverà nuovamente nei guai, poiché il suo alunno avrà in serbo una brutta sorpresa per lei.

Renato è sempre più dipendente dall'intelligenza artificiale

Le anticipazioni della puntata di lunedì 15 settembre di Un posto al sole non chiariscono, però, un punto fondamentale della vicenda, ovvero quale sarà la posizione di Jimmy.

Non è, infatti, ancora noto se il ragazzo deciderà di coprire Matteo, se confesserà a Viola il piano architettato dal suo compagno di scuola oppure se preferirà rivolgersi a qualche familiare per chiedere consiglio, magari a zia Manuela. Intanto, proseguiranno anche le vicende di Renato Poggi, che continuerà a utilizzare l’intelligenza artificiale, diventando ormai sempre più dipendente da questo strumento tecnologico.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Damiano non ha vinto il concorso

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, andate in onda su Rai 3, Damiano ha partecipato a un concorso con la speranza di ottenere un avanzamento di carriera. Convinto di aver superato l’esame, ha scoperto di non essere rientrato per poco nella rosa dei vincitori.

Renda è rimasto deluso quando ha saputo che il suo capo, Grillo, ha espresso un giudizio negativo su di lui, assegnandogli pochi punti. Frustrato per l’accaduto, Damiano ha preso una decisione impulsiva: ha confessato a Rosa di voler lasciare il lavoro di poliziotto per iniziare un nuovo impiego con un ex collega. Picariello è rimasta turbata nel venire a conoscenza dei progetti del suo ex e ha cercato di fargli cambiare idea. Nel frattempo, Gennaro Gagliotti ha rivelato di aver perso la vista in seguito alla caduta provocata dai pugni di Roberto Ferri.