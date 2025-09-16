Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 22 al 26 settembre, tornerà al centro la vicenda di Gianluca, che sembra nascondere un segreto destinato a venire alla luce.

Intanto Gennaro approfitterà dell’assenza di Ferri per tentare di assumere il pieno controllo dei Cantieri. Michele correrà da Agata, appena risvegliatasi dal coma.

Nel frattempo, Eduardo farà ritorno nel suo quartiere, trovando però ad accoglierlo solo diffidenza e ostilità. In una trama dai toni più leggeri, Guido proverà a riconquistare Mariella.

Il tormento del giovane Palladini

Gianluca tornerà a vivere alla Terrazza, accanto a Luca e Giulia. Per il giovane Palladini sarà anche l’occasione di incontrare il suo fratellino Federico. Vederlo tra le braccia del padre, amato e coccolato, gli scalderà il cuore, ma riaprirà anche ferite mai del tutto guarite, riportandolo con la mente a un’infanzia tutt’altro che serena.

Nelle prossime puntate emergerà, inoltre, un segreto che Gianluca porta dentro da tempo e che continua a turbarlo nel profondo, ma quale verità si cela dietro il suo silenzio?

Cosa nasconde Gianluca?

Il motivo che ha portato al pestaggio di Gianluca non è mai stato chiarito del tutto. Il ragazzo ha scelto di non sporgere denuncia e ha fornito una versione dei fatti visibilmente lacunosa.

Le anticipazioni confermano che qualcosa continua a turbarlo, senza però entrare nei dettagli.

Molti fan hanno ipotizzato che il giovane potesse avere una relazione omosessuale con il suo padrone di casa, che sarebbe anche il responsabile dell'aggressione. Una teoria che, però, sembra entrare in contrasto con il passato sentimentale di Gianluca, legato a lungo sentimentalmente a Rossella. Tra le altre ipotesi c’è quella più classica che lo vorrebbe coinvolto in ambienti criminali o alle prese con una malattia.

Per ora, l’unica certezza è che Gianluca sta affrontando serie difficoltà economiche. Nelle prossime puntate inizierà a lavorare come cameriere al Vulcano, come rivelato da un video che sta circolando in questi giorni.

Un posto al sole trame dal 22 al 26 settembre: Guido riconquista Mariella, Michele ricorda Siani

Guido sfrutterà un'idea usata da Samuel con Micaela per fare una sorpresa a Mariella, che la lascerà stupefatta

Silvia spingerà Michele a prendersi una pausa, ma lui sarà impegnato a ricordare l’anniversario della morte di Giancarlo Siani e organizzerà un incontro con il fratello del giornalista, vittima della camorra.

Gennaro tornerà al comando dei cantieri, mentre Vinicio farà di tutto per dimostrare di essere all’altezza del fratello. L’occasione per il ragazzo si presenterà con una crisi al caseificio che lo metterà duramente alla prova. Nel frattempo, Roberto continuerà a restare in carcere, mentre Marina sarà costretta da Gagliotti a stare lontana dai cantieri.

Agata finalmente aprirà gli occhi dopo il coma e Michele correrà da lei per assicurarsi delle sue condizioni. Nel frattempo, Gianluca sarà tormentato da un segreto che custodisce con grande fatica.

Rosa cercherà di nascondere la gravità della malattia di Luca, ma la realtà si rivelerà molto più dura, perché le sue condizioni peggioreranno rapidamente.

Eduardo tenterà di rifarsi una vita con un lavoro onesto, ma il quartiere continuerà a guardarlo con sospetto. Quando comparirà una scritta offensiva contro di lui, si infurierà e finirà per scontrarsi con Pino e Alberto, contrari al suo atteggiamento.

Un guasto tecnico di Marzia farà staccare Renato dalle sue ossessioni tecnologiche e offrirà a Raffaele l’occasione di riallacciare il legame con il cognato.

Matteo, infuriato con Jimmy, metterà in atto un piano di vendetta che finirà per coinvolgere anche Camillo.