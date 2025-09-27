Con la partenza imminente di Michele resterà il problema di trovare un suo sostituto in radio. Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate in onda su Rai Tre dal 29 settembre al 3 ottobre, rivelano che Micaela prenderà la palla al balzo per proporsi come spalla della sua gemella, in modo da riappropriarsi di uno spazio già suo.

Nel frattempo, ai cantieri Vinicio si comporterà in un modo sempre più simile a Gennaro, mentre a Palazzo Palladini verrà svelato un lato inaspettato di Gianluca.

Mica e Manu insieme in radio

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Elena deciderà di dare fiducia alle gemelle Cirillo concedendo loro l’occasione di registrare una puntata di prova.

Le anticipazioni non chiariscono se l’esperimento porterà ai risultati sperati, ma anzi confermano che il rischio di un clamoroso fallimento sarà molto alto.

Il senso del programma nasceva dall’idea di contrapporre una figura pacata e razionale come Michele a una delle gemelle, decisamente più vivace e pungente. Mettere insieme due personalità così simili potrebbe invece rivelarsi un mix esplosivo. Resta quindi difficile capire se la loro presenza saprà conquistare il pubblico o se tutto finirà per andare in frantumi.

Un posto al sole: il mistero dell'orologio di Gianluca, Silvia e Michele pronti per la partenza

Gianluca cercherà di vendere un orologio di grande valore fingendo che sia suo e questo metterà subito in allerta Giulia e Rosa.

L’arrivo a Napoli di Piero Baccini, deciso a riprendersi l’oggetto che dice gli sia stato rubato, accenderà un duro scontro in cui il giovane Palladini rivelerà un lato sorprendente. L’intervento di Alberto, invece di chiarire, rischierà di aggravare la situazione.

Intanto il rapporto tra Rossella e Nunzio diventerà sempre più solido, mentre Riccardo si butterà nel lavoro per tenere a bada i suoi pensieri. Prima della partenza per la Nuova Zelanda, Silvia e Michele affideranno il loro appartamento a Guido. Nonostante l’aiuto di Bice, Mariella non riuscirà a reprimere i sentimenti e una cena intima potrebbe segnare un nuovo inizio con il marito.

Vinicio sempre più simile a Gennaro, Camillo non perdona Jimmy

Roberto si avvicinerà sempre di più a Ludovico, ma questa amicizia attirerà l’ostilità degli altri detenuti. Rosario deciderà di prenderli di mira con minacce e vendette, mentre Marina sarà tormentata dall’ansia per suo marito.

Vinicio inizierà a comportarsi come il fratello Gennaro, suscitando il suo orgoglio ma anche nuove paure in Marina. Renato, invece, riuscirà a convincere persino Raffaele dell’utilità dell’Intelligenza Artificiale nella vita di tutti i giorni.

Camillo, ferito dal comportamento di Jimmy, sembrerà deciso a non perdonarlo. Rosa otterrà un colloquio per Eduardo, ma i pregiudizi lo penalizzeranno e anche lei resterà profondamente delusa.