Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 29 settembre al 3 ottobre, annunciano l'arrivo di due nuovi personaggi destinati a cambiare la vita di Ferri. Si tratta di Ludovico e Rosario, due detenuti dal carattere opposto che entreranno in contatto con l'imprenditore in carcere.

Intanto, ai Cantieri, i riflettori saranno puntati su Vinicio, che vivrà una vera metamorfosi. Coinvolto inizialmente solo per dare una mano, finirà per assaporare il gusto del potere e, giorno dopo giorno, assumerà atteggiamenti sempre più simili a quelli di Gennaro.

Per finire spazio anche a Gianluca Palladini che darà l'impressione di custodire un oscuro segreto e che aprirà all'ingresso di una terza new entry.

Roberto è in pericolo

Nelle prossime puntate Ferri affronterà giorni sempre più duri in carcere e la sua sopravvivenza verrà messa a dura prova dall'arrivo di due nuovi detenuti. Con Ludovico riuscirà a instaurare un rapporto di fiducia che gli offrirà un minimo di sollievo, ma la presenza di Rosario si trasformerà presto in un incubo.

L'uomo rivelerà sin da subito un'indole violenta e ostile e renderà la quotidianità di Ferri una battaglia continua, fatta di minacce e tensioni crescenti. Per l'imprenditore la vita dietro le sbarre diventerà un terreno minato dove ogni passo potrà rivelarsi pericoloso e ogni giorno potrà diventare quello decisivo.

La metamorfosi di Vinicio

Nelle prossime puntate Vinicio sembrerà mantenere un certo equilibrio ai Cantieri, ma il richiamo del potere finirà, presto, per trascinarlo sempre più a fondo. Sotto l'influenza di Gennaro, il ragazzo inizierà ad assumere i suoi stessi atteggiamenti, fino a trasformarsi in una persona simile in tutto e per tutto al fratello maggiore. Per Gennaro, ovviamente, tale metamorfosi rappresenterà motivo di orgoglio, inoltre questo cambiamento segnerà una svolta decisiva nella gestione dei Cantieri, destinata a diventare sempre più dura e autoritaria.

Nel frattempo Marina si ritroverà sempre più esclusa ed isolata, speranzosa che Roberto possa tornare per aiutarla.

Gianluca nasconde un segreto

Nelle prossime puntate di Un posto al sole vedremo Gianluca sempre più cupo ed enigmatico. Il mistero si farà ancora più intenso quando entrerà in scena Piero Baccini, deciso a riprendersi un orologio che il giovane gli avrebbe sottratto. Lo scontro tra i due sarà inevitabile e la tensione crescerà ulteriormente con l'intervento di Alberto, che senza consultare nessuno proverà a risolvere la vicenda a modo suo, con metodi diretti e spesso discutibili.

Intanto anche Giulia e Luca seguiranno gli eventi con crescente preoccupazione, consapevoli che la situazione potrà avere conseguenze difficili da controllare.