Gennaro Gagliotti non ha perso tempo e, dopo una brevissima convalescenza, è tornato ai Cantieri deciso a riprendersi tutto. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 29 settembre al 3 ottobre rivelano un uomo sempre più determinato a imporre la propria visione, piegando l’azienda al suo volere. Ma non è tutto perché Gennaro non sarà solo. Al suo fianco ci sarà infatti Vinicio nelle vesti di alleato inaspettato.

Coinvolto inizialmente solo per aiutare, Vinicio si lascerà sedurre dal ruolo di comando. Giorno dopo giorno, scoprirà il piacere del potere assumendo gli stessi tratti autoritari e arroganti del fratello.

I fratelli Gagliotti pronti a sorprendere ai Cantieri

Nella puntata del 18 settembre abbiamo assistito al ritorno di Gennaro Gagliotti ai Cantieri. Nonostante il recente incidente, l’uomo ha dimostrato di non aver perso il suo carattere autoritario. Consapevole dei propri limiti fisici, ha scelto di affidare al fratello Vinicio il ruolo di braccio destro, riducendo ulteriormente lo spazio di Marina.

In un primo momento il ragazzo sembrerà mantenere un certo equilibrio, ma presto il richiamo del potere avrà la meglio e finirà per lasciarsi trascinare dall’influenza del fratello maggiore.

Le anticipazioni svelano che Vinicio, finora apparso più mite, inizierà a seguire sempre più da vicino le orme di Gennaro fino a somigliargli in tutto e per tutto.

Per Gennaro sarà motivo di orgoglio, mentre Marina si ritroverà costretta ad assistere, impotente, a una gestione che la esclude sempre di più.

Ferri in pericolo in carcere

Nel frattempo Roberto continuerà a vivere la sua quotidianità dietro le sbarre, ma presto farà i conti con due nuovi ingressi destinati a cambiare gli equilibri. Da un lato troverà un alleato in Ludovico, con cui nascerà un legame sincero di amicizia, dall’altro dovrà affrontare Rosario, che sin dal primo momento si mostrerà ostile e pronto a creare tensioni.

La presenza di Rosario renderà l’ambiente sempre più pesante, con minacce costanti che finiranno per mettere Ferri e il suo nuovo amico in una posizione delicata e carica di rischi.

La trasformazione di Vinicio

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Marina consapevole di non avere alleati tenterà con ogni mezzo di portare Vinicio dalla sua parte. La donna farà leva sulla sua sensibilità e su quel lato più umano che aveva mostrato all’inizio, cercando di fargli capire quanto sia pericoloso lasciarsi trascinare dalle logiche di potere del fratello. Ogni tentativo, però, sembrerà infrangersi contro l’ambizione crescente del ragazzo, che troverà sempre più gratificante sentirsi parte delle decisioni di Gennaro.

Alla fine Vinicio finirà per fidarsi solo di Gennaro e questo lo porterà a un cambiamento profondo, quasi una metamorfosi, che renderà ancora più difficile per Marina trovare un appiglio e ribaltare la situazione ai Cantieri.