Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano la partenza di due protagonisti. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre alle 20:50 su Rai 3, Michele e Silvia lasceranno Napoli per andare in Nuova Zelanda, dove li attendono Anna Boschi e Alessandro Palladini. L’appartamento dei coniugi Saviani a Palazzo Palladini verrà affidato a Guido. Intanto, si seguiranno anche le vicende di Gianluca, che venderà un orologio sostenendo di esserne il legittimo proprietario.

Guido va a vivere a casa di Silvia e Michele

Negli episodi della soap già andati in onda sul piccolo schermo, Silvia ha proposto a suo marito Michele di intraprendere un lungo viaggio.

La proprietaria del Caffè Vulcano ha già informato i suoi soci, ottenendo il via libera per assentarsi. Michele, però, non si è mostrato particolarmente entusiasta all’idea di raggiungere Anna Boschi e Alessandro Palladini in Nuova Zelanda. Le anticipazioni rivelano che, invece, la coppia lascerà Napoli e affiderà il proprio appartamento a Guido, che da tempo vive a casa di un collega. Resta ancora da capire se si tratterà di un addio definitivo al cast o solo di una pausa temporanea per i due protagonisti storici di Un posto al sole.

Alberto aiuta Gianluca

Nel frattempo, si seguiranno le vicende di Gianluca Palladini, che metterà in vendita un orologio. Rosa e Giulia osserveranno la situazione con diffidenza, sollevando dubbi sulla provenienza dell’oggetto, ma Gianluca le rassicurerà affermando di esserne il legittimo proprietario.

La situazione si complicherà con l’arrivo di Piero, ex amico e socio di Gianluca, che pretenderà la restituzione dell’orologio. Nella delicata questione interverrà Alberto, deciso a risolvere il problema a modo suo. Ci sarà spazio anche per le vicende del penitenziario dove si trova Roberto, minacciato da Rosario. Camillo, invece, non riuscirà a perdonare Jimmy, mettendo a rischio la loro amicizia, mentre Eduardo sarà alle prese con la ricerca di un lavoro, incontrando non poche difficoltà.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberto ha conosciuto Ludovico

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole trasmesse su Rai 3, Roberto ha conosciuto Ludovico, un detenuto sordomuto preso di mira da Rosario e da altri compagni di cella poco raccomandabili.

Intanto, Eduardo e Clara sono rientrati a Napoli e si sono stabiliti a casa di Rosa, suscitando il malcontento di Pino, infastidito dalla presenza degli ospiti nell’abitazione della sua compagna. Nel frattempo, Gennaro Gagliotti ha appreso di alcuni problemi di produzione al caseificio e ha reagito con grande rabbia. Vinicio, vedendo il fratello furioso, ha deciso di intervenire personalmente e si è recato da Castrese per affrontare la questione.