Le nuove puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 29 settembre al 3 ottobre, porteranno in scena settimane decisive per molti protagonisti. Gianluca finirà al centro di una delicata vicenda legata a un orologio conteso, mentre Giulia e Rosa non nasconderanno le loro perplessità. Per Guido si aprirà invece un nuovo capitolo, tra l’inattesa proposta di Michele e Silvia e il ritorno di vecchie tentazioni con Mariella. Sul fronte delle amicizie, Camillo sembrerà deciso a chiudere con Jimmy, mentre in carcere si intrecceranno le tensioni tra Roberto, Ludovico e Rosario.

Non mancheranno infine nuovi ostacoli per Eduardo e Rosa, l’evoluzione del rapporto tra Rossella e Nunzio, e l’entusiasmo di Elena e delle gemelle Cirillo per il loro progetto radiofonico.

Gianluca e Piero: una questione ancora aperta

Giulia e Rosa restano spiazzate dal comportamento ambiguo di Gianluca, che dichiara di aver venduto come suo un orologio appartenente a Piero Baccini. Quest’ultimo arriva a Napoli per reclamarne la restituzione e il confronto con Gianluca diventa sempre più teso. A complicare ulteriormente la situazione si inserisce Alberto, deciso a gestire la faccenda a modo suo, mentre dal giovane emergono lati del carattere finora sconosciuti.

Guido e le nuove prospettive

In vista della partenza per la Nuova Zelanda, Michele e Silvia propongono a Guido di trasferirsi provvisoriamente a casa loro.

Intanto il rapporto tra lui e Mariella si fa sempre più pericolosamente vicino: complice un invito a cena, i due ex finiscono a distanza di un soffio da un bacio, nonostante i continui avvertimenti di Bice.

Amicizie in crisi e nuove delusioni

Camillo, profondamente ferito dal comportamento di Jimmy, decide di chiudere ogni spiraglio con lo storico amico. Intanto Raffaele, inizialmente scettico sull’uso dell’Intelligenza Artificiale, si ricrederà grazie a Renato, che gli mostra in che modo la tecnologia possa essergli d’aiuto.

Ferri tra Ludovico e Rosario

In carcere, il legame tra Roberto e Ludovico cresce giorno dopo giorno, ma diventa sempre più pericoloso a causa delle pressioni e delle minacce di Rosario.

Marina è sempre più preoccupata per il marito, mentre Ferri si avvicina ulteriormente a Ludovico, alimentando un conflitto inevitabile con il rivale. Nel frattempo, Vinicio si schiera apertamente con il fratello, e Gennaro non nasconde la propria soddisfazione nel vederlo sempre più simile a lui.

Eduardo, Rosa e le difficoltà del cambiamento

Grazie a Rosa, Eduardo riesce finalmente a ottenere un colloquio di lavoro, ma qualcuno nell’ombra trama contro di lui per sabotare la sua rinascita. L’uomo scoprirà presto che rimettere in carreggiata la propria vita è più complicato del previsto, mentre Rosa sarà costretta a fare i conti con una bruciante delusione.

Rossella, Nunzio e Riccardo

Il legame tra Rossella e Nunzio si consolida sempre di più, portando i due verso una sintonia crescente.

Riccardo, invece, appare sempre più assorbito dal lavoro, incapace di concedersi spazi al di fuori della professione.

Elena e le gemelle Cirillo

Micaela e Manuela convincono Elena a registrare una puntata di prova del nuovo programma radiofonico. L’entusiasmo iniziale, però, rischia di trasformarsi in un passo falso che potrebbe compromettere l’intero progetto.

Gli ascolti di Un posto al sole

La soap di Rai 3 continua a mantenere una solida base di pubblico: la puntata di lunedì 15 settembre 2025 ha registrato 1.293.000 spettatori, con uno share del 6,7%, un risultato in linea con la media stagionale e costante rispetto alle settimane precedenti. Il dato conferma la fedeltà dello zoccolo duro di telespettatori e consolida la posizione della serie tra i programmi più seguiti della rete in access prime time.

Pur lontana dai picchi delle grandi fiction di Rai 1 e Canale 5, la soap riesce a tenere bene la concorrenza, con ascolti che oscillano stabilmente tra il 6,5% e il 7%. Un trend positivo che premia la formula di storie intrecciate e attualità, lasciando aperta la curiosità su come le nuove trame in arrivo incideranno sui dati delle prossime settimane.