La notizia dell’imminente addio di Silvia e Michele ha messo in ansia i fan di Un posto al sole. In queste ore la voce della loro partenza è rimbalzata ovunque sui social, alimentando ipotesi su un addio definitivo della storica coppia.

Si sono fatte avanti nuovamente le ipotesi in merito ad una presunta malattia di Luisa Amatucci. Ma quanto c'è di vero? A seguire un’analisi di questa uscita di scena.

Le voci sulla malattia di Luisa Amatucci

Negli ultimi mesi il nome di Luisa Amatucci è stato travolto da una raffica di fake news che hanno parlato di malattie inesistenti e di un presunto addio alla soap.

Tutto è nato da un video in cui l’attrice, interprete di Silvia, appariva con la testa rasata. Da lì si è scatenata una valanga di illazioni: c’è chi parlava addirittura di un tumore e chi si è spinto a diffondere falsi comunicati Rai. Nel giro di poche ore la disinformazione è diventata virale.

In un’intervista di qualche mese fa, Luisa Amatucci non ha fatto alcun accenno a malattie, né ha mai parlato di lasciare la serie. Al contrario, ha sempre dichiarato di voler dare nuova leggerezza al suo personaggio, senza mai ventilare l’idea di un ritiro. La realtà è che l’attrice ha affrontato un dolore privato legato alla perdita del marito, ma non ha mai pensato di dire addio a Un posto al sole.

Questa scelta narrativa ha piuttosto il sapore di una decisione della produzione, che ciclicamente alterna i protagonisti della soap. Un meccanismo che riguarda tutti i personaggi e che non ha nulla a che fare con la vita privata degli attori. E questa resta la verità, salvo future dichiarazioni ufficiali dei diretti interessati.

Arrivederci o addio?

Diversi attori di Un posto al sole hanno più volte ribadito di non conoscere il destino dei propri personaggi. Spesso i contratti prevedono un numero definito di episodi e, una volta conclusi, non è affatto scontato che gli interpreti vengano richiamati.

Molto dipende dunque dagli accordi, che al momento non sono chiari per Luisa Amatucci e Alberto Rossi.

Nessuno, quindi, può dire con certezza se e quando i due torneranno.

Di solito i personaggi storici non vengono allontanati senza una decisione precisa degli attori, come avvenuto per Peppe Zarbo. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Alberto Rossi, ma tutto lascia intendere che entrambi siano intenzionati a continuare, seppur temporaneamente assenti dalla soap.

Una lunga pausa per Silvia e Michele

In ogni caso, in attesa di comunicazioni ufficiali, sembra ormai chiaro che la pausa di Silvia e Michele non sarà breve. Se gli sceneggiatori avessero pensato a un semplice intervallo, avrebbero probabilmente scelto una meta più vicina, come Indica, e non un viaggio lungo e impegnativo in Nuova Zelanda.

Una destinazione così lontana alimenta inevitabilmente i dubbi su un rientro in tempi rapidi e porta a pensare che, nel migliore dei casi, i due resteranno assenti per diversi mesi.

Anche le trame che li riguardavano sono state chiuse in maniera piuttosto veloce e sbrigativa. Silvia sembra aver risolto i problemi economici del Vulcano e ha praticamente affidato il Vulcano a Nunzio e Diego, mentre Michele si è ripreso il suo posto in radio. Colpisce però che, dopo aver lottato a lungo per riavere il lavoro, accetti senza esitazioni un’assenza così prolungata, scelta che appare più funzionale alla sceneggiatura che a una logica realistica.

Anche altre storyline collegate sono state archiviate: Agata si è risvegliata dal coma dichiarando di aver perso i poteri, chiudendo così questo arco narrativo.

Considerando i tempi narrativi, è plausibile che la loro assenza si prolunghi almeno fino a Natale, con un possibile ritorno a febbraio, magari in concomitanza con l’arrivo di Whoopi Goldberg. Per ora, però, non ci sono certezze: non resta che attendere i prossimi aggiornamenti per capire quale direzione prenderà la storia.