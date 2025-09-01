Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un nuovo riavvicinamento tra gli ex coniugi Del Bue. Nelle puntate in onda da lunedì 8 a venerdì 12 settembre alle 20:50 su Rai 3, Mariella e Guido saranno sempre più vicini, mentre Marina dovrà gestire da sola i Cantieri. Intanto, Alice inizierà a temere che i recenti eventi possano compromettere il suo rapporto con Vinicio. Ci sarà spazio anche per le vicende di Luca e Giulia, che avvertiranno la mancanza di Rosa e Manuel.

Mariella ha timori sul riavvicinamento con Guido

Mariella e Guido si avvicineranno sempre di più, ma questo riavvicinamento genererà forti dubbi nella madre del piccolo Lollo, che non saprà se il ritorno con l’ex marito sia davvero la scelta giusta.

Nel frattempo, Marina si ritroverà sola alla guida dei Cantieri Flegrei Palladini e dovrà affrontare un nuovo periodo difficile, complice quanto accaduto di recente. Intanto, Gennaro Gagliotti cercherà di coinvolgere suo fratello Vinicio in un’alleanza, mettendo a rischio la stabilità della relazione di quest’ultimo con Alice. La nipote di Marina si troverà così divisa tra la sua famiglia e quella del fidanzato, in un conflitto che potrebbe avere ripercussioni importanti.

Luca e Giulia sentono la mancanza di Rosa

Nel frattempo, verranno approfondite anche le vicende di altri protagonisti della soap partenopea. A Palazzo Palladini, Luca e Giulia avvertiranno un forte senso di vuoto in casa, dovuto all’assenza di Rosa e Manuel, che hanno ripreso la loro quotidianità a casa loro dopo il periodo trascorso alla Terrazza.

Intanto, Viola farà ritorno da Milano e avrà un confronto con Damiano. Ci sarà spazio anche per le vicende di Micaela, protagonista di un momento di leggerezza e seduzione durante un ballo sensuale con Samuel.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Gennaro Gagliotti è stato picchiato

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Antonietta ha stretto un accordo con Marina, convinta da quest’ultima che fosse giunto il momento di far pagare al marito le sue colpe. Marina le ha infatti mostrato le prove del tradimento del consorte, ritratto in atteggiamenti compromettenti con un’imprenditrice a bordo di uno yacht. Ferita ancora una volta, Antonietta ha deciso di vendicarsi e, con un microfono nascosto in tasca, ha spinto il marito a confessare i suoi crimini: dal coinvolgimento nell’omicidio di Assane all’utilizzo di braccianti privi di contratto.

Tuttavia, il piano non è andato come previsto. Gagliotti ha scoperto la trappola, ha trovato il registratore e ha reagito con rabbia contro Antonietta, costringendola ad ammettere di essere stata spinta da Marina. Gennaro, furioso, si è precipitato ai Cantieri dove ha aggredito Marina, ma Roberto Ferri è intervenuto colpendolo a pugni. Gagliotti ha avuto la peggio: è caduto e ha battuto violentemente la testa, perdendo i sensi.